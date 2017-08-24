Acılı aile adalet istiyor

Kazanın ardından otomobil sürücüsü Burcu G.'nin 0,83 promil alkollü olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Burcu G., Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri ardından cumhuriyet savcısının tutuklama istemiyle sevk edildiği Urla Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘Adli kontrol şartı’ ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Karar, büyük şok yarattı

Bu kararın ardından hayatını kaybeden Mehmet Can Ardil'in ailesi ve kazada yaralanan iki genç ile aileleri ikinci şoku yaşadı. Ardil'in babası Ferhat Ardil, annesi Duygu Özkan, yaralı gençlerin aileleri ve yakınları alkollü sürücünün serbest kalma kararı verildiği Urla Adliyesi önünde eylem yaptı. Grup ellerindeki 'kaza değil cinayet' pankartları ile 'adalet istiyoruz' sloganı attı. Burada konuşan Mehmet Can Ardil'in annesi Duygu Özkan, “Bizim acımız daha tazeyken, ben daha 17 yaşındaki yavrumu kaybetmişken alkollü sürücünün serbest kalması yapılmaz, haksızlık. Katliam bu. Benim yavrum öldü, diğer yavrularımız yaralı. Ben adalet istiyorum. Bu katliamı yapan hanımın cezaevine girmesini istiyorum’’ dedi.

Baba Ferhat Ardil ise, “17 yaşında evladımı kaybettim. İki sefer öldüm. Birinci sefer evladımı toprağa verdiğimde öldüm ikinci sefer ise alkollü sürücünün serbest bırakıldığında öldüm. Daha benim 17 yaşındaki evladımın kanı yerde kurumamışken bu alkollü sürücünün serbest kalması hangi adalete, hangi vicdana sığar?” ifadelerini kullandı.

Avukatlar da kararı haksız buldular

Avukatı Murat Gülmez de, “Sürücü şahıs 0,87 promil alkollü aynı zamanda asli kusurlu olduğu mevcuttur. Sürücü şahıs Urla Cumhuriyet Savcılığı tarafından tutuklama talebiyle Urla Sulh Ceza Hakimliğine gönderilmişse de Sulh Ceza Hakimliği ‘Adli kontrol şartı’ ile serbest bırakmıştır. Biz gerekli itirazlarımızı yaptık. Yaptığımız itirazın sonucu hala çıkmadı. Bu karar öncelikle acılı ailelerimizin vicdanında daha sonra biz avukatların vicdanında derin yaralar açmıştır” dedi. İHA

Karabağlar ilçesinde oturan arkadaşlar Ozan E. (25), Engin G. (20), Mehmet Can Ardil (17) ve Gazi B. (20) Çeşme’ye denize gitmek için geçtiğimiz 5 Ağustos sabahı 2 motosiklet ile yola çıktı. İzmir-Çeşme otobanında 2 motosikletle ilerleyen 4 arkadaştan, Engin G.’nin kullandığı motosiklet Karaburun kavşağında arıza yaptı. Motosikletin arıza yapması üzerine Çeşme’ye gitmekten vazgeçen arkadaşlar, kavşaktan İzmir yönüne dönerek emniyet şeridine geçip tanıdıkları çekiciyi aradı. Emniyet şeridinde motosikletleri için çekiciyi bekleyen arkadaşlara, Çeşme'den İzmir yönüne gelen Burcu G. (27) yönetimindeki otomobil çarptı. Kazayı son anda fark eden E., kendisini refüje atarak kurtuldu. Otomobil yaklaşık 100 metre ileride durabilirken, durumun bildirilmesi ile gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Can Ardil'in yaşamını yitirdiği belirlendi. B. ve G. ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.