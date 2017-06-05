Açlığa karşı nane, susuzluğa salatalık Sahurda yeşillik yemeyi ihmal etmeyin

11 ayın sultanı Ramazan ayı nın bu yıl da en uzun gündüzlerin yaşandığı mayıs-haziran aylarına denk gelmesi nedeniyle yaklaşık 17 saat aç ve susuz kalınmasının fizyolojik etkilerini en aza indirmek için beslenme önerilerinde bulunan Diyetisyen Sevgi Gökçen Erkün Eryılmaz, hem sahur hem de iftarda neler yenilmesi ve nelerin yenmemesi gerektiğini anlattı.

Domates, salatalık ve yeşillikleri sahur sofralarından eksik etmemek gerektiğini ve muhakkak tüketmek gerektiğinin altını çizen Eryılmaz, “Yeşilliklerden kastımız nane, dereotu. Bunları özellikle soframıza koyuyoruz. Nane uzun süre tok kalmamıza yardımcı olacak. Salatalık aynı şekilde uzun süre susuzluğumuza iyi gelecek. Dereotu da bağırsaklarımızı çalıştıracak. Biliyorsunuz uzun süre bir açlığımız var, hiçbir şey yemeyeceğiz, hareketten de yoksun kalacağız. Kabızlık Ramazan boyunca sıkıntı olacak. Badem, ceviz gibi protein ağırlıklı kuruyemişler tok kalmamıza yardımcı olacak. Sahurda onlardan da ufak ufak atıştırılabilir. Sahurda kesinlikle simit, poğaça tercih etmeyin. Beyaz un olduğu için uzun süre tok kalmanıza yardımcı olmayacak. Onun yerine tam buğdayla çavdar ekmeği tercih etmek gerekiyor. Beyaz unları, simidi, pideyi iftara alabilirsiniz belirli ölçülerde kilonuzu korumak istiyorsanız. Bağırsak problemlerinin oluşmaması için sahurda bir porsiyon meyve tercih edilebilir. Bu tercihi kuru kayısıdan, kuru incirden, erik yada kirazdan yana kullanabiliriz” dedi. İftar sofralarında muhakkak yoğurt olmasını tavsiye eden Eryılmaz, kırmızı etin olduğu menülerde ise yoğurdun kullanılmamasını tavsiye etti. İHA