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Adalet Sarayı’nda silahlı kavga: 1 ölü

Anadolu Adalet Sarayı’nda görülen bir cinayet davasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Adliye içerisinde başlayarak adliye önünde devam eden kavga esnasında bir araç içerisinden ateş açıldı. Kavgada 1’i kişi öldü 1 kişi de yaralandı

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Adalet Sarayı’nda silahlı kavga: 1 ölü
Anadolu Adalet Sarayı'nda çıkan kavgada silahlar konuştu. Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda görülen bir cinayet davasında taraflar arasında kavga çıktı. Adliyenin içinde başlayan kavga kısa sürede büyüyerek dışarı taştı. Güvenlik görevlileri adliye içerisindeki grupları dışarı çıkartırken bu sırada kavga eden grup üzerine ateş açıldı. Adliye önüne içerisinde 3 kişinin bulunduğu lüks bir araçtan ateş açıldı. Açılan ateş sonucu çevrede çok sayıda boş kovan görülürken olayda 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen ağır yaralı Salih Hakyolu kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olaydan sonra bir süre daha adliye önünde hareketlilik yaşandı. Bu sırada silahlı saldırıya uğrayan kalabalık polis ekiplerine tepki gösterdi. Kendisine küfredilen görevli polis memuru ile saldırıya uğrayanlar arasında kısa bir gerginlik yaşandı. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahıslar otomobille olay yerinden kaçtı. Bir süre kaçan şahıslar, kaza yapmaları üzerine araçlarını bir benzin istasyonunda bırakıp, yaya olarak kayıplara karıştı. Çevrede kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı. İHA
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Anadolu Adalet Sarayı
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