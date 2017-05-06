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Adana'da ilk karpuz hasadı gerçekleştirildi

Türkiye üretiminin yaklaşık yüzde 20'sinin karşılandığı Çukurova yöresinde, turfanda karpuz hasadına başlandı.

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Adana'da ilk karpuz hasadı gerçekleştirildi
Türkiye üretiminin yaklaşık yüzde 20'sinin karşılandığı Çukurova yöresinde, turfanda karpuz hasadına başlandı. Yüreğir Ziraat Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin erkenci karpuz üretiminin neredeyse tamamını, genel üretiminin ise yüzde 20'sini karşılayan Adana'da, ilk karpuz hasadı Karataş ilçesi Bahçe Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Muhammet Ali Tekin, Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan ile üreticilerin de katıldığı hasat töreninde, bu yıl Adana'da 120 bin dekar alanda karpuz üretimi yapıldığını söyledi. Tekin, Türkiye'nin toplam karpuz üretiminin yıllık 4 milyon ton civarında olduğunu, bunun yaklaşık 800 bin tonluk bölümünün Adana’da hasat edildiğini aktardı. Karpuzun kilogramının şu anda tarlada 2 liradan alıcı bulduğunu anlatan Doğan, "Fideleri soğuktan kuruyan çiftçilerimizin bir kısmı tekrar ekim yapacak fide bulamadığı için ekili alanlarımız geçtiğimiz yıllara oranla daha az." dedi.
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