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Adana’da DEAŞ operasyonu

Adana’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 8 yabancı uyruklu olmak üzere 12 kişi gözaltına alındı.

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Adana’da DEAŞ operasyonu
Adana’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 8 yabancı uyruklu olmak üzere 12 kişi gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Amirliği (TEM) ekiplerince, terör örgütü DEAŞ yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. DEAŞ’ın, Doğakent Mahallesi yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, önceden belirlenen 9 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Özel Harekat polislerinde desteği ile söz konusu mahallere önce zırhlı araçla girilip ardından uzun namlulu silahlarla çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Söz konusu evlerde polis, didik didik arama yaptı. Bazı zanlılar ise işyerlerine düzenlenen baskınlarda yakalandı. Terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu değerlendirilen, 2 Irak uyruklu, 6 Suriye uyruklu olmak üzere 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Altınyüzük ailesinden de 4 kişi bulunuyor. Gözaltına alınan zanlılar sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Öte yandan, 3 firari şahsı aramaları devam ediyor. İHA
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Anahtar Kelimeler:
Adana’da Terör örgütü DEAŞ
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