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Afrika hayvanları İç Ege'de yaşamış

Afrika kıtasında rastlanan zürafa, fil, gergedan ve antilop gibi hayvanların milyonlarca yıl önce Afyonkarahisar civarında da yaşamını sürdürdüğü ortaya çıktı

13 Ocak 2018 Cumartesi 18:03
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Afrika hayvanları İç Ege'de yaşamış

Afyonkarahisar Kültür ve Turizm Müdür Vekili Mehmet Tanır, yaptığı yazılı açıklamada, Afyonkarahisar'da tarihin akışını değiştirecek önemli bir çalışmaya imza attıklarını belirtti.

Tanır, "Burdur ve Afyonkarahisar illeri ve ilçeleri Fosil Lokalitelerinin Tespiti Yüzey Araştırması" kapsamında, 2016-2017 yıllarında Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Karkın, Kınık, Akin, Selçik ve Afyonkarahisar merkez Gebeceler ve Seydiler lokalitelerinde yüzey araştırması gerçekleştirildiğini bildirdi. Gebeceler bölgesindeki bulguların, ilk kez Arzu Demirel başkanlığındaki bir ekip tarafından ortaya çıkarıldığına işaret eden Tanır, şunları kaydetti: "Gebeceler-Seydiler mevkisi ilk kez bu yüzey araştırması kapsamında tespit edilmiştir.

Bu nedenle yörede yürütülen araştırmalar son 30-40 yıldır yörede Türk bilim insanları tarafından yürütülen ilk sistematik bilimsel çalışmalar olması açısından büyük önem taşımaktadır.

Afyonkarahisar'ın Gebeceler bölgesinde geçen yıl yaptığımız araştırmada, 12 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen gergedan, zürafa, fil, at, sırtlan, otçullar misk geyiği, antilop, böcekçil ve kemirgen fosil kalıntıları bulundu. "

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AfrikaKıtaFilGergedanAntilopHayvan
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