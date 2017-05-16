Türkiye’de iş hayatına yarım asırdan fazladır katkı sağlayan, kurduğu şirketler ve hayata geçirdiği projelerle Zorlu Holding’i Türkiye’nin önde gelen gruplarından biri haline getiren Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu’ya, Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından fahri doktora payesi verildi. 2003 yılında Pamukkale Üniversitesi ve 2008 yılında Niğde Üniversitesi tarafından da bu unvana layık görülen Ahmet Zorlu’ya cübbesini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü İlker Hüseyin Çarıkçı giydirdi. Konuşmasında salonda bulunan gençlere de değerli öğütler veren Zorlu, “15 yaşından bu yana iş hayatının içindeyim. Çok hayal kurdum ve çok şükür ki kurduğum hayallerin hepsini gerçekleştirdim. Fakat hiç hayalci olmadım, ne düşündüysem onu gerçekleştirmek için çok çalıştım. Müşterilerim beni yeni ne var diye kapıda karşılardı. Bugün Türkiye’yi geleceğe taşıyan ve her biri Türkiye’nin gözbebeği olan şirketlerimizle 150’yi aşkın ülkede milyonlarca insana ulaşıyoruz. Öğrenmenin yaşı yok. Kendinizi geliştirin. Hayallerinizin sınırı olmasın. Ben yapamam demeyin. Kendinize inanın. Başarının bir numaralı formülü çalışmak, iki ve üç numaralı formülü de yine çalışmak… O yüzden çok çalışın. Başarı zaten sizi gelip bulacaktır” dedi. HABER MERKEZİ
Ahmet Zorlu’ya 3. kez fahri doktora
Türkiye’de iş hayatına yarım asırdan fazladır katkı sağlayan, kurduğu şirketler ve hayata geçirdiği projelerle Zorlu Holding’i Türkiye’nin önde gelen gruplarından biri haline getiren Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu’ya, Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından fahri doktora payesi verildi.
16 Mayıs 2017 Salı 14:27
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