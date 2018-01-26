'AİHM'e gerekli başvuruyu yapacağız'

Ayva, yaptığı yazılı açıklamada, seçimlerde görme engellilerin gizli oy kullanamadığını ifade etti.

Engellilerin oy kullanırken bir başkasının yardımıyla kabine girdiğini ve bütün inisiyatifin gören kişiye bırakıldığını aktaran Ayva, "Körlerin gizli oy kullanmaları kanunla engellendiğinden YSK'nın da bir şey yapamaması üzerine AYM'ye bireysel başvurdum ama gelin görün ki AYM ret verdi.

Ülkem adına, milletim adına, engelliler adına ve kendi adıma çok üzgünüm. Hayalimdeki ülkemde bunlar yoktu." görüşlerini dile getirdi. Ayva, konuya ilişkin AİHM'e gerekli başvuruyu yapacaklarını kaydetti.

AA