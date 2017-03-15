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Akdeniz’i vatozlar bastı

Akdeniz açıklarında yakalanan, bugüne kadar görülenlerden farklı türdeki vatozlar herkesi hayrete düşürdü. Beylikdüzü’nde sergilenmeye başlanan; dünyaca ünlü Batman karakterini de yansıtan hayalet vatozlar mumyalanacak

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Akdeniz’i vatozlar bastı
Akdeniz açıklarında yakalanan devasa büyüklükteki 14 vatoz, Balıkçı Kenan Yaşam Vadisi Tesisleri’ne getirildi. Görüntüleriyle dünyaca ünlü Batman karakterini yansıtan her biri yaklaşık 3 metre genişliğinde, 150 ila 200 kilogram ağırlığındaki hayalet vatozlar görenleri hayrete düşürüyor. Bugüne kadar yakalanan en farklı tür ve boydaki vatoz balıkları önceki gün basın huzurunda sergilenmeye başlandı.

Hayalet vatozlar

İlginç tür ve cinslerine göre devasa büyüklükte olan ve baş kısımları dünyaca ünlü Batman karakterini andıran vatoz balıklarını tezgahta sergilemeye başlayan Balıkçı Kenan Balcı, “Bu vatozların en ilginç yanı, kelebek kanadına benzeyen yüzgeçleri, başlarının Batman karakterini yansıtması ve aynı türlere göre çok büyük ve ağır olmaları. Her birinin boyu yaklaşık olarak 3 metre ve 150 ila 200 kilogram ağırlığında. Vatoz, eti yenmeyen bir balık türü. Okyanusların derin sularından sardalye gibi küçük balık sürülerinin peşinden Akdeniz’e gelmiş olabilir” dedi.

Bunlar da köpekbalığı!

Vatozların da köpekbalığı familyasından olduğunu hatırlatan Balıkçı Kenan Balcı, “Genelde derin sularda yaşayan etçil ve yırtıcı bu balık türleri kalkan balığını andırır. Vatoz genelde üstü siyah, altı ise sarımsı renkte fakat bu türler bambaşka” diye konuştu. Balıkçı Kenan Balcı, vatozların mumyalama işleminden sonra Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’nde sergilenmeye başlanacağını söyledi. HABER MERKEZİ
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