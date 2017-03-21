Akıllı telefonlar yalancı miyop nedeni

Göz Hastalıkları Uzmanı Operatör Dr. Cem Selvi, gençlerde sıklıkla rastlanmasına rağmen fazla bilinmeyen bir göz hastalığı olan yalancı miyop hakkında bilgi verdi.

Hemen herkes tarafından miyop, hipermetrop ve astigmat hastalıklarının tanındığını ve kimi zaman birbirine karıştırılsa da her birinin görme bozukluğu olduğunun iyi bilindiğini aktaran Selvi, sıklıkla görülmekle beraber çoğu kişinin yabancı olduğu yalancı miyopun ise gözlerin odaklanma yeteneğini sağlayan siliyer kasların spazmına bağlı olarak uzağı görememe problemi olduğunu bildirdi.

Selvi, siliyer kasların gözün herhangi bir mesafede net görüş sağlamak için göz merceğinin bombeliğini değiştirerek tıpkı fotoğraf makinesinin objektifi gibi odaklanmasını sağladığını kaydetti.

Özellikle gençlerde sık görülüyor

Cem Selvi, yalancı miyopa, teknolojinin, bilgisayar , ellerden düşmeyen tablet ve akıllı telefon ların yoğun olarak kullanılmasının etkisiyle özellikle gençlerde sıklıkla rastlandığını, bununla birlikte ofiste bilgisayar başında çalışan muhasebeci, grafiker, bankacı ve benzeri meslek gruplarının da risk altında olduğunu belirtti.

Yalancı miyopun, bulanık görmenin yanı sıra göz ağrısı, göz yorgunluğu, ışığa karşı aşırı duyarlılık (fotofobi), baş ağrısı ve görme keskinliğinde değişkenlik gibi belirtilerle ortaya çıktığını kaydeden Selvi, “Ortaya çıkan şikayetler migrenle karıştırılmasına yol açabilir. Bazen üst boyuna, üst boyundan da omuzlara kadar yayılacak şiddetli baş ağrılarının görülmesine neden olur.” ifadesini kullandı.

Selvi, yalancı miyopun, genellikle göz kasları nın zorlanması, aşırı yorgunluk ve stres sonucu ortaya çıktığını, bazı göz ilaçları, beyin sapı yaralanmaları, göz içi iltihaplarının da bu hastalığa neden olabildiğini bildirdi.

Selvi, yalancı miyopa karşı günlük hayatta dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin de, “Telefon, tablet, gazete, kitap gibi yakın odaklı işlerde 50 santimetre veya kol mesafesini koruyun. Kitabı oturarak okumak mesafemizi korumamızı sağlar. Yatar pozisyonda, uzanarak kitap okumamaya dikkat edin. Bilgisayar ve tablet gibi ortamlarda film veya dizi izlemek yerine televizyona aktararak izlemeyi tercih edin. Ayrıca her saat başı 5-10 dakika uzağa bakarak gözü dinlendirmek önemlidir” değerlendirmesinde bulundu. AA