Akıncı Üssü iddianamesi tamam

Fetullahçı Terör Örgütü 'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin iddianamesi tamamlanarak mahkemeye gönderildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, yaptığı açıklamada, 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen hain darbe girişimi kapsamında, teşebbüsün yönetim merkezi Akıncı Üssü'nden bu faaliyete katılanlarla ilgili yürütülen soruşturmanın bitirildiğini belirtti.

Soruşturma dosyası kapsamsında, 1 orgeneral, 6 tümgeneral, 18 tuğgeneral, 22 albay, 26 yarbay, 33 binbaşı, 56 yüzbaşı, 62 üsteğmen, 115 teğmen, 131 astsubay ve bir uzman çavuş, 6'sı yönetici 10 sivil olmak üzere 481 sanığın bulunduğunu kaydeden Kocaman, ilk 3 sanığın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Adil Öksüz ve Kemal Batmaz olduğunu vurguladı.

Darbe teşebbüsü Akıncı Üssü'nden yönetildi

İddianamenin, 570 klasör ve 4 bin 658 sayfadan oluştuğuna dikkati çeken Kocaman, Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakanlık, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve TBMM'nin bombalanmasında mağdur olan milletvekillerinin şikayetçi sıfatıyla yer aldığını anlattı.





Soruşturma kapsamında, iddianameye konu olan olaylar şöyle sıralandı:





"TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınındaki köprülü kavşak ve otopark, Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Dairesi Başkanlığı ve Havacılık Daire Başkanlığı, TÜRKSAT tesisleri, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve yakınının uçakla bombalanması, Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'nda darbeye teşebbüs eyleminin yönetilmesi, Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından 'Gören' ve askeri kargo uçaklarıyla Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığından F-16 uçaklarıyla darbe teşebbüsüne iştirak edilmesi, Adana/İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığından tanker uçaklarıyla yakıt ikmali yapılarak, darbe teşebbüsüne iştirak edilmesi, Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı Muhabere Arama Kurtarma (MAK) timinden, İstanbul'a gidilip darbe karşıtı komutanların Ankara Akıncı Üssü'ne kaçırılmasıyla girişime katılınması, İstanbul Sualtı Taarruz (SAT) Komutanlığından, Ankara Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığına gelerek darbeye teşebbüs eylemine iştirak edilmesi, Genelkurmay Karargahı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, İnsani Yardım Tugayı, Özel Kuvvetler Komutanlığı, Kara Kuvvetleri MEBS Komutanlığı ve diğer askeri birliklerden darbenin yönetim merkezi Akıncı Üssü'ne gelerek darbeye teşebbüs eylemine iştirak edilmesi."

Bombalama olayları

İddianamede, darbe girişimi günü yaşanan olaylara da yer verildi. Buna göre, saat 23.18'de Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığının bombalandığına dikkati çekilen iddianamede, sanıklar Mustafa Azimetli ile Ekrem Aydoğdu'nun kullandıkları "94-0105" kuyruk numaralı F-16 uçağıyla tam isabetle vurabilmek için lazer poduyla işaretleme yaptığı belirtildi.

Sanık Ertan Koral ile Mehmet Çetin Kaplan'ın, "Aslan-1-2" kodunu kullanan "94-0110" kuyruk numaralı F-16 uçağıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığında 7 kişiyi şehit ettikleri, 5 kişiyi yaraladıkları, 6 kişinin malına zarara verdikleri bilgisinin yer aldığı iddianamede, Havacılık Daire Başkanlığında 40 milyon lira değerinde zararın oluştuğu vurgulandı.

İddianamede, sanık Hüseyin Türk'ün "Aslan-3" kodunu kullanan "93-0691" kuyruk numaralı F-16 uçağıyla pilot Uğur Uzunoğlu ile saat 24.00'te bir "GBU-10" bombasını Gölbaşı ilçesindeki Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığına attığı anımsatılarak, zanlıların 44 kişiyi şehit ettikleri, 36 kişiyi yaraladıkları, 36 kişinin malına zarar verdikleri, Özel Harekat Daire Başkanlığında 6 milyon 341 bin 879 lira zarara neden olduğu tespitine yer verildi.

İlhami Aygül ile pilot Mehmet Yurdakul'un 16 Temmuz'da saat 00.56'da "Aslan-4 1" koduyla kullandıkları "94-1562" kuyruk numaralı uçakla Ankara Emniyet Müdürlüğü binasına 2 bomba attıklarının bildirilen iddianamede, bunun ardından 2 kişinin şehit olduğu, 38 kişinin yaralandığı, bir kişinin de malına zarar verildiği aktarıldı. İddianamede, bombalama eylemi sonucunda Ankara Emniyet Müdürlüğü binasında 7 milyon 349 bin 500 liralık hasar meydana geldiğine işaret edildi.

İddianamede, sanık Mustafa Özkan'ın "Aslan-4 2" koduyla kullandığı "94-0091" kuyruk numaralı uçakla saat 00.56'da 2, saat 01.18'de ise bir bomba atıldığı kaydedildi.

26 milyon liralık hasar oluştu

Sanık Hüseyin Türk'ün "Aslan-6" koduyla kullandığı "93-0663" kuyruk numaralı F-16 uçağıyla TÜRKSAT tesislerine 16 Temmuz'da saat 03.14, 03.15, 03.17 ve 03.19'da 4 "MK-82" bombası attığı anlatılan iddianamede, bu nedenle tesislerde 7 milyon 27 bin 655 lira değerinde hasar oluştuğu vurgulandı.

Hasan Hüsnü Balıkçı ve pilot Uğur Uzunoğlu'nun "Aslan-5" koduyla kullandığı "94-0105" kuyruk numaralı F-16 savaş uçağıyla TBMM'ye saat 02.35'te ilk bombanın atıldığı belirtilen iddianamede, ayrıca Türk'ün kullandığı uçakla saat 03.24 ve 03.25'te TBMM'ye 2 bomba atıldığı bildirildi. İddianamede, bu eylem kapsamında, 32 kişinin yaralandığı, 7 kişinin malının zarar gördüğü ve 19 milyon 472 bin 380 liralık hasar meydana geldiği aktarıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınındaki köprülü kavşak ve otoparka sanık Müslim Macit'in "Aslan-6" koduyla kullandığı "93-0671" kuyruk numaralı F-16 savaş uçağıyla 2 bomba atıldığına dikkati çekilen iddianamede, bu sırada 15 kişinin şehit olduğu, 7 kişinin yaralandığı ve 2 kişinin de malının zarar gördüğünü bildirildi.

İddianamede, "Uçakla bombalama eylemleri sonucunda 68 vatandaşın şehit olduğu, ayrıca Akıncı Üssü nizamiyelerinde de 9 vatandaşın şehit edildiği, soruşturma kapsamında toplam 77 vatandaşın şehit olduğu, 222 vatandaşın yaralandığı, 96 vatandaşın malının zarar gördüğü anlaşılmıştır." bilgisi paylaşıldı.

25 pilotun 11’i bombaladı

Darbeye teşebbüs faaliyeti sırasında 25 pilotun F-16 uçağı kullandığı, bunlardan 11'nin bombalama faaliyetlerini gerçekleştirdiğinin anlatıldığı iddianamede, 2 pilotun girişim sırasında İstanbul üzerinde de alçak uçuş yaptığı, 2 pilotun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağını takiple görevlendirildiği ifade edildi. İddianamede, diğer 10 pilotun Ankara üzerinde alçak uçuş yaptığının belirlendiğine vurgu yapıldı.

Darbe girişimi sırasında Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından 8 askeri kargo uçağının Şırnak, Siirt, Hatay ve Denizli Çardak'tan askeri helikopter ve komandoları Ankara'ya getirmek üzere havalandığının aktarıldığı iddianamede, ayrıca Kayseri'den hedefleri tespit edip koordinatlarını F-16 uçaklarına bildirme kabiliyetine sahip 2 "Gören" uçağının Akıncı Üssü'ne getirildiği belirtildi.

İncirlik’ten kalkan uçaklar destek verdi

İddianamede, darbeye teşebbüs faaliyeti sırasında Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığından 6 F-16 savaş uçağının izinsiz kalkış yaptığı ve Ankara üzerinde alçak uçuş yaparak, Akıncı Üssü'ne indikleri ve darbe girişimine katıldıkları kaydedildi.

Adana İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığından ise 3 tanker uçağının izinsiz kalkış yaptığının vurgulandığı iddianamede, bunların darbeye teşebbüs faaliyetlerine katılan F-16 savaş uçaklarına Akıncı Üssü'nde yakıt ikmali yaptıkları kaydedildi.

45 FETÖ'cü yöneticiye 303'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili iddianamede, terör örgütünün 45 yöneticisi için 303'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. AA

1 numaralı sanık Fetullah Gülen

* ilk 3 sanık: FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Adil Öksüz ve Kemal Batmaz

* Darbenin askeri sorumlusu Akın Öztürk

* 45 FETÖ'cü yöneticiye 303'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis isteniyor

* 11 pilot bombalama faaliyetine katıldı

* TÜRKSAT'ta 7 milyon liralık hasar oluştu

* TBMM'ye yapılan saldırıda 19 milyon liralık hasar var