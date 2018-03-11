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Alageyiklerin sayısı arttı

Anavatanı Türkiye olan, Antalya'nın sembol hayvanı alageyik için başlatılan koruma ve yetiştirme çalışmalarında 1966'da 7'ye kadar düşen alageyik sayısı 350'ye yükseldi

11 Mart 2018 Pazar 17:40
Alageyiklerin sayısı arttı

Anavatanı Türkiye olan alageyikler için Orman ve Su İşleri Bakanlığınca başlatılan koruma ve yetiştirme çalışmaları sonuç verdi. 1966'da 7'ye kadar düşen alageyik sayısı 350'ye yükseldi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, anavatanı Türkiye olan ve endemik tür alageyik (Dama dama) için Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen koruma ile yetiştirme çalışmaları devam ediyor.

Türkiye'ye özgü ve son yıllarda nesli tükenme tehlikesi altındaki alageyiklerin doğal yaşama ortamları olan Antalya-Düzlerçamı bölgesinde 1966 yılında yapılan sayımlarda 7 alageyiğin yaşadığı tespit edilmişti. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, bunun üzerine türün neslinin sürdürülmesi ve sayısının arttırılması için çalışma başlattı. Bakanlık, 1970 yılında alageyiklerin tabii yaşam alanlarının yanındaki 25 hektarlık alanda Düzlerçamı Alageyik Yetiştirme Merkezi'ni kurarak, yetiştirme faaliyetlerine başladı.

‘Alageyik sayısı 300-350 arasında’

Yazılı açıklamada değerlendirmesine yer verilen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, alageyiklerin doğal yayılış alanının sadece Anadolu olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti: "Sahip olduğumuz bu endemik türün yok olmaması ve sayısının artması için Bakanlık olarak her türlü tedbiri alıyoruz.

Neslin devamı ve gelecek nesillere aktarılması için Düzlerçamı-Eşenadası Yetiştirme Merkezimizde yetiştirdiğimiz alageyikleri yaşamlarını sürdürebilecekleri başka alanlara bırakıyoruz. Ocak 2018 itibarıyla bu istasyonumuzda 110 adet alageyik bulunuyor.

Ayrıca bu merkez dışında ve bıraktığımız diğer alanlarda 150-200 adet daha alageyiğin olduğu tahmin ediyoruz. Dolayısıyla ülkemizdeki tabii alageyik sayısının 300-350 arasında olduğunu öngörüyoruz."

Yetiştirme merkezinde alageyiklerin üremesi için gerekli tüm önlemleri aldıklarını ifade eden Eroğlu, merkezde alageyiklerin sevdiği ağaç ve bitki türlerinin dikimi başta olmak üzere, gözlem kuleleri ve güvenlik tedbirlerine kadar her şeyin düşünüldüğünü bildirdi.
AA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeAntalyaAlageyik
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