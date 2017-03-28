Alerji öksürüklerini ihmal etmeyin

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzman Dr. Mehmet Ali Kutsal, bahar mevsiminde öksürük ve alerjinin önüne geçilmesi için önemli uyarılarda bulundu. Her mevsim daha çok kendini gösteren bu tipik alerji ve öksürükler için önlem alınması gerektiğini vurgulayan Kutsal, “Özellikle bahar aylarında rastladığımız polenlerle kendini gösterir. Bunlar da alerji öksürüklerinin en büyük nedenlerinden biridir. Bu nedenle alerji öksürük veya astım dediğimiz öksürük şekli bunlar mevsimseldir. İlkbahar aylarında başlar. Son bahar ayına kadar hasta rahattır. İlkbahar aylarında daha doğrusu Eylül ve Ekim aylarında başlar haziran ayına kadar devam eder. İlkbahar aylarında daha da yoğunlaşır. Yazın hasta daha rahattır. Polenlere bağlı öksürüklerde ev tozlarına bağlı olan öksürüklerde evlerdeki tozların bitmeyeceği için her mevsim bunlar daha çok kendini gösterir” dedi.

Ailelerin nasıl bir önlem alacağı konusunda önerilerini dile getiren Kutsal, “Aileler mutlaka halıları her gün elektrik süpürgesiyle tozunu alması ve mümkünse halı üzerine savan açılarak halının tozu ile çocuğun ilişkisinin kesilmesidir. Evde canlı bitki varsa çiçek gibi onları mümkünse eğer çocuğun alerjisi varsa odadan çıkarılması gerekir. Yine hayvanlar arasında kuş, kedi ve köpek gibi evde beslenen evcil hayvanlar eğer çocuk onlara karşı alerjisi varsa o hayvanlarından evden uzaklaştırılmasında fayda vardır” şeklinde konuştu.

Zararlı atıkların dışarıya atılması lazım

Öksürüğün, aslında vücudun bir korunma mekanizması olduğunu belirten Kutsal, “Su içerken bir damla su insanın nefes borusuna kaçsa vücut onu çıkartmak için nefes borusunu temizleyebilmesi için peş peşe öksürmeye başlar. Öksürük vücudun karın ile göğüs arasında bulunan diyafram dediğimiz bir adale tabakasının vücudun korunması amacıyla kasılarak içerideki akciğerlerdeki nefesin şiddetli bir şekilde dışarıya atılması demektir. Bu esnada da akciğerlerden bulunan özellikle broş dediğimiz veya bronşioller dediğimiz hava yollarında ve küçük hava yollarındaki bir takım maddeler vücuda zararlı olabilecek atıkların dışarıya atılması demektir. Bu bir çeşit vücudun korunmasıdır” ifadesini kullandı.

Üst solunum yoluna bağlı ve uzun süren öksürüklerde birtakım rahatsızlıklar yaşandığını ifade eden Kutsal, “Birtakım hastalıklar göz önünde bulundurmak gerekir. Bunlar birincisi pek rastlanmayan ama halen görülebilen verkiloz dediğimiz verem hastalığıdır. Bunlar daha çok sosyo-ekonomik durumları düşük olan ailelerde beslenmesi bozuk olan çocuklar da daha sık görülebilmektedir. Ancak iyi beslenen sosyo-ekonomik daha düzgün olan kişilerde daha az olarak rastlanmaktadır. Bunlarda uzun süreli kronik öksürük dediğimiz öksürüklerle kendini gösterir” diye konuştu. İHA