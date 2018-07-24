Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
92589
ALTIN
192.679
DOLAR
4.8756
STERLİN
6.4096
EURO
5.7080

ALES başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 30 Eylül'de düzenlenecek Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2018-ALES/2) başvurular başladı

24 Temmuz 2018 Salı 16:56
ALES başvuruları başladı

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018-ALES/2, 30 Eylül'de 81 il merkezinde uygulanacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 150 dakika cevaplama süresi verilecek. Bu kapsamda sınava başvurular bugünden itibaren, 2 Ağustos'a kadar yapılabilecek. Adaylara başvuru sürecinde ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan 2018-ALES/2 kılavuzunu dikkatle incelemeleri tavsiyesinde bulunuldu.
AA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Resmi ilanlara erişim artık çok daha kolay
Resmi ilanlara erişim artık çok daha kolay
Korkutan uyarı! Yağışlar normal mi?
Korkutan uyarı! Yağışlar normal mi?
Susuzluğunuzu bu besinlerle giderin
Susuzluğunuzu bu besinlerle giderin
3 günde 100 kişi aynı şikayetten hastaneye yattı
3 günde 100 kişi aynı şikayetten hastaneye yattı
Teknolojik ilerlemenin bedeli ağır
Teknolojik ilerlemenin bedeli ağır
56 bin 212 kişi soyadını değiştirdi
56 bin 212 kişi soyadını değiştirdi
Cankurtaranlar iki ayda 2 bin 268 kişiyi kurtardı
Cankurtaranlar iki ayda 2 bin 268 kişiyi kurtardı
8-9 saat denizde kalmışlar
8-9 saat denizde kalmışlar
Trafikte 6 aylık ağır bilanço
Trafikte 6 aylık ağır bilanço
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim