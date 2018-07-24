ALES başvuruları başladı

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018-ALES/2, 30 Eylül'de 81 il merkezinde uygulanacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 150 dakika cevaplama süresi verilecek. Bu kapsamda sınava başvurular bugünden itibaren, 2 Ağustos'a kadar yapılabilecek. Adaylara başvuru sürecinde ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan 2018-ALES/2 kılavuzunu dikkatle incelemeleri tavsiyesinde bulunuldu.

AA