Alkollü sürücüye 10 yıl hapis

İstanbul Büyükçekmece 'de alkollü bir şekilde kullandığı arabayla kaza yaparak bir kişinin ölümüne bir kişinin de yaralanmasına neden olan tutuklu sanık Arzu Eğmen “Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Arzu Eğmen ile müşteki tutuksuz sanık Hüseyin Halid Salman katıldı. Salonda taraf avukatları ve yakınları da hazır bulundu.

Mahkeme heyetinin, Adli Tıp Raporu’na göre sanık Arzu Eğmen’in tamamen kusurlu olduğunu bildirmesi üzerine, sanık Eğmen, raporu kabul etmediğini belirterek, “Karşı tarafın da sinyal vermeden önüme geçtiği için kusuru vardır” dedi. Duruşma savcısı mütalaasında, müşteki sanık Hüseyin Halid Salman’ın beraatini, tutuklu sanık Arzu Eğmen’in, bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına sebep olma suçundan cezalandırılmasını istedi.

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