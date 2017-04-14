Alkollü sürücüye 10 yıl hapis

İstanbul Büyükçekmece'de alkollü bir şekilde kullandığı arabayla kaza yaparak bir kişinin ölümüne bir kişinin de yaralanmasına neden olan tutuklu sanık Arzu Eğmen “Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Bakırköy 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Arzu Eğmen ile müşteki tutuksuz sanık Hüseyin Halid Salman katıldı. Salonda taraf avukatları ve yakınları da hazır bulundu.
Mahkeme heyetinin, Adli Tıp Raporu’na göre sanık Arzu Eğmen’in tamamen kusurlu olduğunu bildirmesi üzerine, sanık Eğmen, raporu kabul etmediğini belirterek, “Karşı tarafın da sinyal vermeden önüme geçtiği için kusuru vardır” dedi. Duruşma savcısı mütalaasında, müşteki sanık Hüseyin Halid Salman’ın beraatini, tutuklu sanık Arzu Eğmen’in, bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına sebep olma suçundan cezalandırılmasını istedi.
Alkol ve hız limiti karara gerekçe oldu
Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, müşteki tutuksuz sanık Hüseyin Halid Salman’ın beraatine hükmederken, sanık Arzu Eğmen’in, sosyal medya hesabında paylaştığı alkol şişeleri ve hız limiti fotoğrafları göz önüne alınarak, alkol ve hız limitinin sanığın yaşam şekli haline geldiği ve eylemi 153 promil alkollü iken gerçekleştirdiğinden 8 yıl hapis ile cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme, sanığın önceki duruşmada, heyete karşı saygısız ve hakaret içeren yaklaşımlarda bulunmuşsa da bu hususta suç duyurusunda bulunulduğu, sonraki süreçte saygılı tutum ve davranış sergilediği gerekçesiyle cezada indirime gidilerek sanığın 10 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti. İHA