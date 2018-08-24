Alkolün azı da sağlığa zararlı

Bill & Melinda Gates Vakfı'nın finanse ettiği çalışma için araştırmacılar 1990-2016 yılları arasında, 195 ülkedeki 15-95 yaş arası insanları inceledi.

The Lancet dergisinde yayımlanan araştırmada 2016 yılında 15-49 yaş arası erkek ve kadınlarda, ölüm ve sakatlıkların temel sebeplerinden birinin alkol olduğu açıklandı. Araştırmada Dünya çapında her yıl alkol kaynaklı 2.8 milyon ölümün gerçekleştiğine dikkat çekiliyor.

Dünya'nın en kalabalık ülkeleri alkol kaynaklı ölüm sayısında listenin ilk sıralarında yer aldı. Bu ölümlerin alkol kullanımından kaynaklanan kanser, kalp damar rahatsızlıkları, tüberküloz gibi bulaşıcı hastalıklar, şiddet ve kendine zarar verme dolayısıyla kasten yaralamalar, trafik kazaları, boğulma, yangın gibi diğer istemsiz kazalar olduğu belirtildi.

Alkolü tamamen bırakmanın tavsiye edildiği araştırmada, her yıl erkeklerin yüzde 7'sinde, kadınların ise yüzde 2'sinde alkol ile ilişkili ölümlerin görüldüğü ifade edildi.

HABER MERKEZİ