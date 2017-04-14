Alzaymır’ın kökeni hakkında yeni iddia

İtalyan bilim adamları, dejeneratif beyin hastalığı alzaymırın beynin hafızayı yöneten bölgesindeki değil, ruh hali bozukluklarıyla ilgili bölgesindeki nöronların ölümüyle bağlantılı olduğunu ileri sürdü.

İtalyan haber ajansı ANSA, İtalya’da 500 bin, dünya genelinde ise yaklaşık 50 milyon kişiyi etkileyen alzaymırla ilgili olarak İtalyan bilim adamlarının ilginç bir tespitte bulunduğunu duyurdu.

IRCCS Santa Lucia Vakfı ile Roma’daki Ulusal Araştırma Konseyi (CNR) iş birliğiyle yürütülen çalışma, hastalığın varsayılandan farklı bir kökene dayandığını ve alzaymıra depresyonun yol açtığını ortaya koydu.

Şimdiye kadar hastalığın beynin hafıza ve yön bulmada önemli bir rol oynayan hipokampus bölgesindeki hücrelerin dejenerasyonuna bağlı olduğu düşünülüyordu.

Beynin ruh hali bozukluklarıyla ilgili olan ve dopamin üretilen ventral tegmental bölgesine (VTA) yoğunlaşan İtalyan bilim adamları, dopamin üreten nöronların ölmesi sonucu kimyasalın hipokampüse ulaşamadığını ve hafıza kaybının meydana geldiğini belirledi.

Elde edilen bulgular, laboratuvarda ortamında kobay hayvanlara dopamin seviyesini düzeltecek iki tip tedavi uygulanarak da doğrulandı.

Çalışmayı koordine eden Roma Biomedikal Kampüs Üniversitesi Fizyoloji ve Nörofizyoloji Bölümünden Doç. Dr. Marcello D’Amelio, “Dopaminerjik nöronların dejenerasyonu, inisiyatif yokluğu riskini arttırıyor. Bu durum da alzaymıra eşlik eden ve depresyona yol açan günlük aktivitelere ilgisizliği açıklıyor” dedi.

D’Amelio, hafıza kaybı ve depresyonu aynı madalyonun iki yüzü olarak niteledi.

Dünyada yaklaşık 50 milyon alzaymır hastası olduğu tahmin ediliyor. 2050 yılına kadar bu sayının 135 milyona yükselmesi bekleniyor. AA