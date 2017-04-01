Amatör gözlemciler gezegen keşfinde

BBC’de yer alan habere göre, Avustralya Ulusal Üniversitesinden (ANU) gökbilimciler Güneş yörüngesinde hareket ettiği düşünülen yeni gezegeni bulmak üzere robotik bir teleskop tarafından çekilen uzay görüntülerini amatör gözlemcilerin kullanımına açtı.

Üniversitenin Yeni Güney Galler eyaletindeki Siding Spring Gözlemevinde konuşlu teleskobun güney yarımküreden uzay boşluğunu taradığı yüzlerce görüntüyü bir web sitesi üzerinden yayımlayan araştırmacılar, amatör gözlemcileri dokuzuncu gezegeni bu görüntüler içinde aramaya davet etti.

Olası bir keşfe katkı sağlayacak katılımcılara yardımları karşılığında yeni gezegene verilecek isme karar verme hakkı vadediliyor.

Proje koordinatörü Dr. Brad Tucker, 2006 yılında gezegenlikten çıkarılan cüce gezegen Pluto’nun ötesinde bir yerlerde olabileceği tahmin edilen dokuzuncu gezegenin, eğer gerçekten varsa bu görüntülerde saklı olduğunu ve bunun ancak büyük bir gözlemci kitlesinin yardımıyla keşfedilebileceğini ifade etti.

Yeni keşfedilen gök cisimlerine isim verme konusunda Uluslararası Gökbilim Birliğinin bazı kuralları olduğuna dikkati çeken Tucker, dolayısıyla müstakbel kaşiflerin gezegene diledikleri her ismi veremeyeceklerini hatırlattı.

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) geçen ay benzer bir projeyi kuzey yarım küreden uzay tarayan teleskop fotoğraflarını halka açarak başlatmıştı. AA