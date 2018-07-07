Anadolu'da 20 yeni böcek türü bulundu

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Alaşehir Meslek Yüksekokulu Bitki Koruma Programı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Anlaş, yaptığı açıklamada, yaklaşık 15 yıldır böceklerin çevreye ve tarımsal üretime etkilerini araştırdığını, Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerinden topladıkları binlerce böcek örneğini Alaşehir'de kurdukları ve uluslararası kuruluşlarca da tescil edilen müzede sergilediklerini söyledi.

Türkiye'nin sahip olduğu biyo-çeşitlilikle dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduğunu vurgulayan Anlaş, ülkedeki böcek biyo-çeşitliliğini tespit etmek için 5 yıl önce TÜBİTAK desteğiyle iki proje başlattıklarını, Ege ve İç Anadolu bölgelerine yaptıkları arazi çalışmalarında binlerce böcek örneği topladıklarını ifade etti.

Aynı üniversiteden Doç. Dr. Ersen Aydın Yağmur, Fırat Üniversitesinden Doç. Dr. İnanç Özgen ve Ege Üniversitesinden Semih Örgel ile birlikte büyük bölümü "kın kanatlılar" sınıfında toplam 60'dan fazla yeni tür belirlediklerini dile getiren Anlaş, bunların 40'ını hazırladıkları makalelerde yayımlayarak bilim dünyasına kazandırdıklarını, 20 yeni türü ise ilk kez duyuracaklarını vurguladı.

Bugüne kadar yaptıkları araştırmalarda entomolojiye (Böcek Bilimi) 60'dan fazla yeni tür kazandırdıklarını anlatan Anlaş, "Daha önceki araştırmalarımızda başta Ege Bölgesi'nden olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinden bulduğumuz 40 civarındaki yeni türü ve bunların özelliklerini, yapısını hazırladığımız makalelerde yayımlayarak bilim dünyasına kazandırmıştık. Şimdi de yeni TÜBİTAK projemizle Anadolu'dan bulduğumuz 20 yeni türü yayın aşamasına getirip bilim dünyası ile paylaşacağız." dedi.