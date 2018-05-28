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Ankara'da sağanak ve dolu

Ankara'da kuvvetli sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Toplu taşıma araçları ve otomobillerinde sağanak ve doluya yakalanan başkentliler zor anlar yaşadı

28 Mayıs 2018 Pazartesi 18:31
Ankara'da sağanak ve dolu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Ankara için ani yağış uyarısının ardından kent merkezinde etkisini gösteren kuvvetli dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle, başta Akay, Hipodrum, Çetin Emeç Polis Evi Kavşağı alt geçitleri olmak üzere çok sayıda alt geçidi ve tüneli su bastı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler su birikintilerinin tahliyesi için vidanjörlerle çalışma yaptı. Emniyet güçleri, su basan alt geçitlerin bulunduğu bölgelerde yolu trafiğe kapattı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yollarda, su birikintilerinin tahliyesi için rögar kapakları açıldı. Su birikintisi nedeniyle arıza yapan bazı araçlar, itilerek yol kenarına çekildi. Yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Bazı vatandaşlar, suların tahliyesi sırasında belediye ekiplerine yardım etti.
AA

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