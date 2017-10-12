Ankara İcmal’den çarpıcı seminer

HAYDAR YILDIZ - SAFA TERZİ / ANKARA

İcmal Gençlik Derneği Ankara Şubesi yeni eğitim-öğretim yılı ile birlikte haftalık seminer programlarına yeniden başladı. Bu kapsamda Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri Enes Turhan ve Hasan Kuloğlu çok önemli bir seminer verdi. İlk olarak konuşan Enes Turhan, “Said Nursi’nin nasıl bir yapıya sahip olduğunu gençlik yıllarında çevresiyle olan kavgalarından, medreselerden kovulmasından ve yaşadığı yerlerden sürülmesinden anlamaktayız.

Kendisi ile ilgili Osmanlı Devleti’nin son yıllarında çeşitli projeler ve çeşitli fitne yayan fikir akımları dolayısıyla kendi yanındaki adamlar da dahil olmak üzere o zamanın padişahı 2. Abdülhamit ve doktorları tarafından kesin raporla Toptaşı Akıl Tıbbiyesi’ne yatırıldığı kaynaklarda yer almaktadır” dedi.

‘Milli mücadelede ortalıkta yoktu’

Turhan konuşmasının devamında Kurtuluş Savaşı sırasında Said Nursi’nin faaliyetlerinden bahsederek “Kurtuluş mücadelesi devam ederken milli mücadelenin lehine ortalarda görünmeyen Said Nursi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı'nı kazanınca 17 Kasım 1922'de Ankara'ya gitti. Atatürk tarafından yüz verilmeyen Nursi’nin bu tarihten itibaren Atatürk’e düşman olduğuna ve Atatürk ile ilgili çeşitli lahikalarında karalayıcı sözlerine şahit olmaktayız. Hatta Nursi daha da ileri giderek Atatürk’e din yıkıcı demiştir.

Oysaki Atatürk Kurtuluş mücadelesini haçlı zihniyetine karşı vatanı, dini, bayrağı korumak adına gerçekleştirmiştir. İzmir Amerikan Koleji’nde misyoner faaliyette bulunuluyor diye bu okulu tamamen kapatmıştır. Din kolay anlaşılsın diye Kur’an-ı Kerim’in Türkçe mealini kendi parasıyla yazdırmıştır. Bu sebeple din yıkıcı tabiri Atatürk’e atılmış olan çok büyük bir iftiradır, aksine Atatürk dini için mücadele eden, dini ayakta tutan bir kişidir.” ifadelerini kullandı.

‘Dinlerarası Diyalog, Said Nursi ile başlar’

Seminerin ikinci konuşmacısı olan Hasan Kuloğlu “Bugün İslam âleminin başının belası olan ve ülkemizde FETÖ denilen yapılanmanın öncülüğünde yürütülmüş olan “Dinlerarası Diyalog” faaliyetleri Said Nursi ile başladı diyebiliriz. Nursi’nin lahikalarında yazılı olan “Müslümanlık-Hıristiyanlık ittifakını bozmaya çalışanlara karşı üç zümre, Nurcular, Hıristiyan ruhaniler ve misyonerler uyanık olmalıdır” sözü ve benzeri yaklaşımlar, 1950 yılında Papa’ya yollamış olduğu mektup ve kitaplar diyalog faaliyetlerinin başlangıcı denilebilir.

Şunu da söylemekte fayda var. FETÖ’nün başındaki kişiye hoca efendi denildiği dönemlere baktığımızda, FETÖ yapılanmasının evlerinde Said Nursi’ye ait kitapların olduğunu görmekteyiz. İncelediğimizde Dinlerarası Diyalog çalışmalarında günümüzde yürütülen çalışmaların geçmişte nurculuk akımıyla başladığını görebiliriz” dedi.

‘Atatürk’e iftira noktasında Nurculuk akımı önde’

Kuloğlu konuşmasının devamında Said Nursi ve nurculuk akımının Atatürk’e bakışından bahsederek “Atatürk'ü karalayanlar ve Atatürk’e iftira edenler arasında Nurculuk akımının ağırlıklı olduğunu görmekteyiz. Atatürk’e deccal yakıştırması bile yapacak noktada olan Said Nursi’nin Dinlerarası Diyalog faaliyetlerinin başlangıcında olması çok manidardır. Atatürk’ün icraatlarına baktığımızda hayatı boyunca küfürle mücadele ettiğini, vatanını ve dinini haçlı işgalinden kurtarmak için cepheden cepheye koştuğunu görüyoruz.

Haçlıya dur diyen ve misyonerlik faaliyetlerine en ufak taviz vermeyen Atatürk’ün, “Müslüman-Hıristiyan ittifakı konusunda misyonerler uyanık olmalıdır.” diyen Said Nursi tarafından sevilmesini zaten beklemiyoruz.” şeklinde konuştu.

Seminer sonrası kapanış konuşması yapan İcmal Gençlik Derneği Ankara Şubesi Başkanı Ahmet Burak Güven “İcmal Gençliğinin fikir mimarı Prof. Dr. Haydar Baş Bey gençlere çok önem veriyor ve gençlerimizin ülkemizin geleceği olduğunu her ortamda dile getiriyor. Seminerlerimiz gençler açısından çok önemli. Bu sebeple seminerlerimize tekrar başladık. Geçtiğimiz dönemlerde bu tür seminerlerin çok faydasını gördük. İnşallah bu tür faaliyetlerimiz artarak devam edecek” dedi.