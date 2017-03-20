Ankara Üniversitesi'nde pankart gerginliği

Ankara Üniversitesi Cebeci kampüsünde karşıt görüşlü gruplar arasında pankart gerginliği yaşandı. Cebeci Kampüsü İletişim Fakültesi önünde sabah saatlerinde asılan "Öcalan'a idam" yazılı pankarta bazı öğrenciler müdahale etmek istedi.

Öğrenciler arasında yaşanan gerginlik kısa sürede kavgaya dönüştü. Gruba önce özel güvenlik ardından çevik kuvvet ekipleri müdahale etti. Taş ve sopaların kullanıldığı olaylar sırasında üç öğrenci hafif şekilde yaralandı. Gözaltına alınan 2 öğrenci ise sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.