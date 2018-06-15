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Ankara yine göle döndü

Ankara’da aniden bastıran sağanak ve dolu yağışı, hayatı felç etti. Şehrin pek noktası göle dönerken bir anda yaklaşık 70 santimetre derinliğe ulaşan sel sularının arasında kalan vatandaşlar, çareyi ayakkabılarını çıkarıp yalın ayak yürümekte buldu.

15 Haziran 2018 Cuma 21:34
Ankara yine göle döndü

Ankara’da aniden bastıran sağanak ve dolu yağışı, hayatı felç etti.

Şehrin pek noktası göle dönerken bir anda yaklaşık 70 santimetre derinliğe ulaşan sel sularının arasında kalan vatandaşlar, çareyi ayakkabılarını çıkarıp yalın ayak yürümekte buldu.

Ankara’da akşam saatlerinde şehrin pek yok yerinde sağanak yağış etkili oldu. Aralıklarla şiddetlenen kısa süreli gerçekleşen yağmur ve dolu yağışı nedeniyle kentin pek çok noktası yarım saat içinde göle döndü.

Altındağ ilçesindeki Dumlupınar Caddesinde bulunan alt geçitteki kanalizasyon giderinin tıkanması nedeniyle su birikintisi oluştu. Suda mahsur kalan otomobiller, itfaiye erlerinin çalışmaları neticesinde kurtarılırken, tıkanan giderin açılması için çalışmalar yürütüldü.

Sağanak yağış, cadde üzerinde balon satan seyyar satıcılar için de çileye döndü. Bir anda yükselen sel suları arasında kalan seyyar satıcılar, çareyi yalın ayak yürümekte bulurken, "Ankara’da deniz yok ama arada yağmur yağınca, deniz şekline geliyor" diyerek durumlarını anlattı.

İş yerini su basan esnaf Tarık Mısırlıoğlu ise son iki ay içinde gerçekleşen aşırı yağışlar nedeniyle dükkanını defalarca su bastını ifade ederek, "Şu an dükkanımın masrafı 18 bin TL civarında. Bunu sigortaya da bildirdik. Neye göre yapacaklar, bilmiyorum. Buradaki esnaflar da selden dolayı mağdur" diye konuştu.

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