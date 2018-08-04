Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
95610
ALTIN
198.318
DOLAR
5.0713
STERLİN
6.6109
EURO
5.8796

Anne karnındaki bebek de risk altında

Aşırı obez annenin kalp kusuru olan bebek dünyaya getirme riskinin yüzde 33 olduğunu vurgulayan İç Hastalıkları, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, "Daha az obez annelerde bu riskin yüzde 11 olduğu belirlendi” dedi

04 Ağustos 2018 Cumartesi 14:48
Anne karnındaki bebek de risk altında

İç Hastalıkları, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, “Aşırı obez annenin kalp kusuru olan bebek dünyaya getirme riskinin yüzde 33, daha az obez annelerde de bu riskin yüzde 11 olduğu belirlendi” dedi.

Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, obezitenin gebeliğe engel olabildiği gibi gebelik sürecinde de hem annenin hem de bebeğin sağlığını riske attığını vurgulayarak, obezitenin, yanlış beslenme ve fiziksel aktivite yetersizliği gibi nedenlerle ortaya çıkan bir durum olduğunu söyledi.

Obezitenin, vücutta fazla miktarda yağ dokusunun birikmesi veya boy uzunluğuna göre ağırlıkta artışla tanımlandığını belirten Gümürdülü, “Son 20 yılda, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de sosyoekonomik durumun ve beslenme alışkanlıklarının değişmesi ile birlikte obezite görülme oranı arttı.

Obezite görülme durumu, çevresel faktörler,Hareketsizlik, sosyoekonomik koşullar ve genetik özellikler gibi birçok faktöre bağlı olarak farklılık göstermekle birlikte, düşük sosyoekonomik düzeydeki 20-55 yaş grubu kadınlarda 2 kat daha fazla görülmektedir” dedi.

Morbid obezite artıyor

Prof. Dr. Gümürdülü, bazı araştırmalara göre 20-39 yaş grubu kadınlarda obezite görülme oranının yüzde 20-35 olduğunu, doğurganlık çağındaki kadınlarda da kişiyi karşı karşıya bıraktığı riskler neticesinde ölümcül problemler doğurabilen morbid obezite görülme oranlarında giderek artış gözlendiğine dikkat çekti.

Obezitenin kadınlarda daha sıklıkla görülmesinin nedenlerinin başında gebelik öncesi ve gebelik döneminde kazanılan ağırlık fazlalığı geldiğini ifade eden Prof. Dr. Gümürdülü, “Obezite, başta kalp damar hastalıkları, hipertansiyon, şeker hastalığı olmak üzere solunum problemleri, eklem rahatsızlıkları ve bazı kanser türlerine de yol açabilen ve mutlaka tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır.

Gebelik öncesinde obez olan kadınların gebelikleri sırasında hem kendilerinin hem de bebeklerinin istenmeyen bir durum yaşama olasılıkları daha yüksektir” diye konuştu.

Bebek fazla kilolu doğabilir

Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, obezitenin, anne adayında olduğu gibi bebeklerde de kalp kurusu riskini artırdığını vurgulayarak, “ABD’de yapılan araştırmada, aşırı obez annenin kalp kusuru olan bebek dünyaya getirme riskinin yüzde 33, daha az obez annelerde de bu riskin yüzde 11 olduğu belirlendi. Obezite kısırlığa yol açtığı gibi, anne adayları düşük yapma ve erken doğum riskleri taşımaktadır” dedi.

Obezite sorunu olan annelerin bebekleri de fazla kilolu olarak doğabileceğini kaydeden Prof. Dr. Gümürdülü, “Gebe kalmayı planlayan anne adayları, öncesinde ideal kilolarına inmelidir. Bunu, aşırı kalorili beslenmeden kaçınarak, egzersizi ihmal etmeyerek sağlayabilirler. Bu sayede hem kendilerinin hem de bebeklerinin sağlığı korunmuş olur” şeklinde konuştu.
İHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ortalama 121 yolcuyla iniş kalkış yapıldı
Ortalama 121 yolcuyla iniş kalkış yapıldı
Ekmeklerini soğandan karşılıyorlar
Ekmeklerini soğandan karşılıyorlar
Avcı böcekler iş başında
Avcı böcekler iş başında
Sur'un 49 yıllık terzisi
Sur'un 49 yıllık terzisi
Rize'de sel felaketi sonrası...
Rize'de sel felaketi sonrası...
'Çikolata kalbe iyi geliyor'
'Çikolata kalbe iyi geliyor'
Türkiye büyük risk altında!
Türkiye büyük risk altında!
Rusya, 25 ton üzümü geri çevirdi
Rusya, 25 ton üzümü geri çevirdi
Yarım milyon insan İstanbul'u terk etti
Yarım milyon insan İstanbul'u terk etti
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim