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Anne sütü mucizevi bir iksir

Anne sütünün kıymetli bir besleyici, aynı zamanda da aşı olan mucizevi bir iksir olduğunu belirten Erzurum Sağlık Müdürü Vançelik, “Hiçbir mama, anne sütünün 10’da biri faydasına sahip değil. İnşaallah bu bilinci insanlarımıza tamamen aşılamış olacağız” dedi

07 Ekim 2017 Cumartesi 16:20
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Anne sütü mucizevi bir iksir

Erzurum Sağlık Müdürü Serhat Vançelik, "Hiçbir mama, anne sütünün 10'da biri faydasına sahip değil. İnşallah bu bilinci insanlarımıza tamamen aşılamış olacağız" dedi.

Vançelik, anne sütünün kıymetli bir besleyici, aynı zamanda da aşı olan mucizevi bir iksir olduğunu söyledi.

Ülkede anne sütünün kıymetinin yeterince bilinmediğini ifade eden Vançelik, "Bebek doğduğundan birkaç gün sonra anne sütünün içeriği çok farklılaşıyor. Proteini, karbonhidratı her türlü besini çok daha fazla oluyor. Sonra yavaş yavaş azalıyor. Anne sütü ilk günlerde bebeğin tüm ihtiyacını karşılıyor" diye konuştu.

Vançelik, Türkiye'de 2008 yılındaki araştırmaların ilk 6 ay anne sütü alan bebeklerin oranının yüzde 42 olduğunu gösterdiğine, bu oranın 2013 yılından sonra yüzde 30'lara düştüğüne dikkati çekti.

Vançelik, şunları söyledi: "Hiçbir mama, anne sütünün 10'da biri yararına, faydasına sahip değil. İnşaallah bu bilinci insanlarımıza tamamen aşılamış olacağız. Türkiye bu konuda gerçekten iyiye gitmiyor. Anneler başta olmak üzere herkese iş düşüyor. Bu konuyu yaygın şekilde insanlara anlatmak lazım."

Doğum yapan her anneye emzirme eğitimi verilerek anne sütünün kıymetinin bilinmesini sağlamaya çalıştıklarını dile getiren Dr. Berrin Göktürk Kadıoğlu da, "Anne sütünün bir damlası bile bizim için çok değerli. Anne sütü altından daha kıymetli. Bu sebepten 'Ben Annem İçin Anne Sütü Benim İçin Mucize' sloganıyla yola çıktık. 'İlk 6 ay mutlaka anne sütü' diyoruz" ifadesini kullandı.
AA

Anahtar Kelimeler:
AnneSütBesleyiciMamaİnsanlar
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