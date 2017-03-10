Meteoroloji, Antalya ve ilçeleri için şiddetli yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Tahmin Merkezi, Antalya'da cumartesi ve pazar günleri için şiddetli yağış uyarısında bulundu. Antalya ili ve bağlı ilçelerinde metrekareye toplamda 100-150 kilogram yağış düşeceğinin tahmin edildiği bildirildi. Meteoroloji’den yapılan açıklamada, "Antalya çevrelerinde Cuma günü başlayan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, cumartesi günü aralıklarla kuvvetli olarak devam edecek. Yağışın pazar günü şiddetini daha da artıracağı beklenmekte. Hafta sonu Antalya ili ve bağlı ilçelerinde metrekareye toplamda 100-150 kilogram yağış düşeceği tahmin edilmekte. Yağışla birlikte rüzgarın da güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli saatte 50-75 kilometre hızla fırtınanın esmesi beklenmekte. Meydana gelebilecek ani sel, taşkın, su baskını, yıldırım, dolu, hortum ve çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları gerekmekte" denildi. İHA
Antalya için şiddetli yağış uyarısı
Meteoroloji, Antalya ve ilçeleri için şiddetli yağış uyarısında bulundu.
10 Mart 2017 Cuma 16:18
Bu haber kez okundu.