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Antidepresanlar tümden zararlı değilmiş

İngiltere'de yürütülen kapsamlı bir araştırma, antidepresanların depresyon tedavisinde işe yaradığını ortaya koydu

24 Şubat 2018 Cumartesi 17:56
Antidepresanlar tümden zararlı değilmiş

Araştırmacılar, 6 yıl boyunca 116 bin 477 kişinin katıldığı 522 çalışmada 21 antidepresanın depresyon tedavisinde etkilerini inceledi.  Çalışmaya katılanlar iki gruba ayrıldı. Bir gruba antidepresan verilirken diğer gruba plasebo haplar verildi ve bunların etkileri 8 hafta boyunca izlendi.

 Araştırmanın sonucunda antidepresanların depresyon tedavisinde işe yaradığı ve bazı antidepresanların diğerlerine göre daha etkili olduğu görüldü. Araştırma ekibinin lideri Oxford Üniversitesinden Dr. Andrea Cipriani, "Bu çalışma antidepresanların depresyon tedavisinde işe yarayıp yaramadığıyla ilgili tartışmalara son noktayı koydu. Antidepresanların orta ve ağır depresyonların tedavisinde işe yaradığını gördük.

Bu gerçekten hastalar ve doktorlar için iyi bir haber." ifadesini kullandı. Doktorlar ayrıca, depresyon tedavisinde psikolojik terapi gibi yöntemlere başvurulması gerektiğine işaret etti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), geçen yıl yayımladığı raporda depresyonda olan kişi sayısının dünya genelinde 322 milyon olduğunu açıklamıştı.
AA

Anahtar Kelimeler:
IngiltereAraştırmaTedavi
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