Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylası'nda 2300-3000 rakımda üretilen ve pek çok hastalığa iyi geldiği bilinen Anzer balında, bu yıl 3 tonun üzerinde üretim bekleniyor. Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylası'nda 2300-3000 rakımda üretilen Anzer balında bu yıl 3 bin tonu aşkın üretim bekleniyor. Fiyatı altınla yarışan Anzer balını üretebilmek için her yıl mayıs ayı içerisinde yaklaşık 3 bin 500 kovan, güneşlenme oranına göre yaylaya yerleştiriliyor. Hava şartları yıllık bal üretiminde belirleyici olurken, üretim kalitesi ve hava şartlarına uygunluğu nedeniyle Kafkas arı ırkı tercih ediliyor. Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi çatısı altında birleşen arıcılardan toplanan ballar, Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünde polen analizi yapıldıktan sonra tescil edilip, mühürlenerek piyasaya sunuluyor. Son yıllarda bal miktarının düşüşü nedeniyle çare arayan Ballıköy Muhtarlığı ve kooperatif yetkililerinin girişimiyle İl Mera Komisyonunca alınan kararla meralarda küçükbaş hayvancılık yasaklandı. Yasağın ardından flora yapısı korunan yaylada arıcılık yapılan alanlar artarken çiçek miktarı ve türlerinde de belli oranda artış gözlendi. Artışla beraber geçen yıl yaklaşık 2,5 ton bal elde edilen yaylada, bu yıl 3 tonun üzerinde sağım gerçekleştirildi. AA
Anzer Balı üretimde rekora koşuyor
Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylası'nda 2300-3000 rakımda üretilen ve pek çok hastalığa iyi geldiği bilinen Anzer balında, bu yıl 3 tonun üzerinde üretim bekleniyor
15 Ağustos 2017 Salı 14:46
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