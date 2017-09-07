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Aracında uyuyan şoföre hırsızlık şoku

Antalya’da, midibüste uyuyan şoförün pantolonunun cebini keserek cüzdanını çalan şahıs yakalandı

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Aracında uyuyan şoföre hırsızlık şoku
Antalya’da özel bir tur şirketinde şoför olarak görev yapan Hidayet B., 29 Ağustos’ta tur dönüşü kullandığı midibüsün kapıları açık halde uyuduğu sırada, içinde 300 lira ve bir miktar dövizin bulunduğu cüzdanın, pantolonunun cebi kesilerek çalındığını fark edince durumu polise bildirdi. Midibüs içindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık zanlısının Emniyet Müdürlüğünde kaydı bulunun Hamdi Can K. olduğunu belirledi.
Kepez ilçesindeki evinde yakalanan şahıs, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Öte yandan hırsızlık anı, midibüs içindeki güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde, oldukça rahat hareket eden şahsın, çaldığı cüzdandaki paraları kontrol etmesi dikkati çekiyor. İHA
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