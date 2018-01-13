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Araçlara ceza yağdı

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü ekiplerince geçen yıl denetlenen 10 milyon 261 bin 117 ticari araçtan 60 bin 830'una 47 milyon 609 bin 472 lira ceza kesildi

13 Ocak 2018 Cumartesi 18:06
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Araçlara ceza yağdı

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü (KDGM) ekiplerince Adana, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Samsun, Sivas ve Trabzon bölge müdürlüklerine bağlı yol kenarı denetim istasyonlarında, geçen yıl 10 milyon 261 bin 117 araç denetlenirken, 60 bin 830'una 47 milyon 609 bin 472 lira ceza uygulandı.

KDGM verilerinden derlediği bilgilere göre, 13 ildeki bölge müdürlüklerinin yol kenarı denetim istasyonlarında yetki belgesi olmayan, fazla yükleme yapan ve kanunlardaki hükümleri ihlal eden araçlara ceza yazıldı.

Geçen yıl 10 milyon 261 bin 117 aracın denetimi gerçekleştirildi. Araçlardan 60 bin 830'unun kurallara uymadığı belirlendi. Bu araçlara toplam 47 milyon 609 bin 472 lira ceza verildi.

Yol kenarı denetim istasyonlarından İstanbul Bölge Müdürlüğü, bu dönem toplam 3 milyon 370 bin 846 kontrol yaparak, en fazla aracın denetlendiği bölge oldu. Kontrol edilen toplam araç sayısının yüzde 32,85'inin denetimi burada gerçekleştirildi.

Bu bölgede kontrol edilen araçlardan 16 bin 979'una 12 milyon 904 bin 723 lira ceza kesildi. İstanbul, yüzde 27,11 ile en fazla ceza verilen bölge oldu. Denetimlerde cezalar, Karayolu Taşıma ve Karayolları Trafik kanunlarını ihlalinden kaynaklandı. Cezaların büyük kısmı araçların yetki belgesi olmaması ve fazla yükleme yapılması nedeniyle uygulandı.
AA

Anahtar Kelimeler:
Karayolu Düzenleme Genel MüdürlüğüAraçLira
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