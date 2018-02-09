Arakanlılar senelerce açlığa mahkum edilmiş

Myanmar'daki katliamlardan kaçarak Bangladeş'teki mülteci kamplarına sığınan Arakanlı Müslümanların, ülkelerinde uzun yıllardır gıda sıkıntısı çektiği ortaya çıktı. Sivil toplum örgütleri Bangladeş'te bulunan onlarca mülteci kapında yaptığı araştırmalarda, özellikle de çocukların yetersiz beslendiğini tespit etti. Arakanlılar yıllar boyunca baskıdan dolayı köylerine hapsedildiklerini bazen evlerinden bile dışarı çıkamadıklarını belirttiler.

Khatija Khatun adlı Arakanlı mülteci, "Bizleri satırlarla kovaladılar ve yakaladıklarını kestiler. Tüm mallarımıza el koydular ve bizi açlığa mahkum ettiler. İneklerimizi ve keçilerimizi çaldılar. Kısaca elimizdeki her şeyi yitirdik" şeklinde konuştu.

Muhammed İlyas ise, "Günlerce aç kaldık. Beş gün boyunca bir şey yemediğimiz zamanlar oldu. Çürümüş muzları ve su kabaklarını kemirerek hayatta kaldık" dedi.Uluslararası Af Örgütü'nün elde ettiği kanıtlar Myanmar Ordusu'nun Rohingyaları sistematik bir şekilde açlığa mahkum ettiğini gözler önüne seriyor.

Müslüman köylülerin Kasım ve Aralık aylarında çeltik tarlalarını hasat etmeleri engellenirken, sivil toplum kuruluşlarının gönderdiği gıda yardımlarının da yine uzun yıllardır Myanmar Ordusu tarafından bloke edildiği belirtildi.Bu arada, akli dengesi yerinde olmayan oğluyla birlikte Arakan'daki köylerinden kaçarak Bangladeş'teki mülteci kampına sığınmış olan bir baba oğul, diğer mültecilerden yiyecek dilenerek hayatta kalmaya çalıştıkları görüldü.

Uluslararası Af Örgütü Danışmanı Matthew Wells, "Korumasız olan bu insanlar şimdi de yiyecek sıkıntısı çekiyor. Şimdi on binlerce hatta yüz binlerce Arakanlı Bangladeş sınırını geçmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

25 Ağustos 2017 tarihinden bu yana Myanmar'dan Bangladeş'e kaçan Arakanlıların sayısı 700 bine ulaştı.

DIŞ HABERLER MERKEZİ