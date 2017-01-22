Arapların ‘Türk çayı’na ilgisi arttı

Körfez ülkelerinden gelen Arap turistlerin Doğu Karadeniz’e yoğun ilgi göstermesi, ‘Türk çayı’ ihracatının da artmasını sağlıyor. Doğu Karadeniz; doğası, tarihi ve kültürel eserleri, gelenek ve görenekleriyle başta Körfez ülkeleri olmak üzere özellikle sıcak bölgelerden gelen ve şehir hayatından sıkılan turistlerin son yıllarda ziyaret ettiği yerler arasında bulunuyor. Türk çayı başta olmak üzere yöresel lezzetleriyle de dikkati çeken Doğu Karadeniz, Körfez ülkelerinden gelen Arap turistlerin tercihinde önemli rol oynuyor. Arap turistlerin ilgisi, “Türk çayı” ihracatının da artmasını sağlıyor. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye’den Körfez ülkelerine son 6 yılda yapılan ihracat, miktar bazında yüzde 25, değer bazında ise yüzde 31 artış sağladı. Türkiye’den Körfez ülkelerine yapılan ve 6 yıldır artış gösteren Türk çayı ihracatında geçen yıl 532 bin kilogramla Irak ilk sırayı alırken, bunu 86 bin 385 kilogramla Suudi Arabistan, 14 bin 966 kilogramla Birleşik Arap Emirlikleri, 9 bin 472 kilogramla Kuveyt, 8 bin 72 kilogramla Katar, 7 bin 805 kilogramla İran, bin 296 kilogramla Umman ve 802 kilogramla Bahreyn takip etti. Geçen yıl bu ülkelere toplamda 660 bin 798 kilogram çay ihraç edilerek, karşılığında ise 2 milyon 719 bin 433 dolar gelir sağlandı.

Türk çayına ilgi yoğun