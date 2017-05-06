Ardahan'da esrarengiz olaylar

Ardahan 'ın Karagöl Mahallesi'nde bulunan ve Rus General Vasiliy Geyman'a ait olduğu düşünülen cesedin bulunduğu bölgedeki yetkililer ve mahalleliler dikkat çeken açıklamalar yaptı. Habertürk'ten Ümran Avcı'nın haberine göre; çevresine güvenlik şeridi çekilen inşaatın başında sivil polisler kaçak kazı ihtimaline karşı 24 saat nöbet tutuyor. İnşaatın kaderini ise 24 Mayıs'ta toplanacak Kars Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun alacağı karar belirleyecek. İnşaat alanının ya sit alanı ilan edileceği ya da hakkında inşaata devam kararı çıkacağı belirtiliyor. Kararı merakla bekleyenlerin başında ise inşaat sahibi Fahrettin Yılmaz geliyor. Yılmaz, "Başıma gelen büyük bir şanssızlık. Zaten sezon kaç ay? Biz inşaatı durdurduk, kararı bekliyoruz. Karar çıkınca inşaat sezonu bitecek" diye dert yandı. Sık sık, "Keşke cesedi bulunan bir general değil de, rütbesiz er olsaydı" diyen Yılmaz, "Buralar hep mezarlık. Gördüğünüz binaların temeli kazılırken de iskelet parçaları, askeri botlar çıktı. Bizimki de şans işte" diye konuştu.

Salgın hastalık iddiası

Öte yandan, Rus generalin salgın hastalıktan öldüğü söylentisinin ardından ilk incelemeye katılan sanat tarihçisi ve arkeolog ekibinin bir an paniklediği öğrenildi. Doktorların konuyla ilgili "Sıkıntı olmaz" demesiyle araştırmacıların rahatladıkları belirtildi. Topraktan çıkarıldıktan sonra Kars Müzesi deposuna kaldırılan Rus generalin cesedi, neme karşı korumalı bir ortamda tutuluyor. Rus generalin cesedi, 24 saat özel güvenlik tarafından korunuyor.

Vasiliy Geyman olma ihtimali zayıfladı