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Arpacık hakkında yanlış bilinenler

Gözdeki arpacıklı bölgeye sarımsak sürmenin, çaylı pamukla kompres uygulamanın ve buna benzer evsel yöntemlerin doğru olmadığını belirten uzmanlar, iltihabın doku içlerine yayılıp daha farklı ve ciddi enfeksiyonlara sebep olabileceğini söyledi

16 Şubat 2017 Perşembe 17:11
Arpacık hakkında yanlış bilinenler

‘Arpacık’ın, gözdeki kirpik köklerinin iltihaplanması sonucu ortaya çıkan kızarıklık, şişkinlik, kaşıntı ve ağrı ile kendini gösteren enfeksiyon olduğunu belirten uzmanlar, sivilceye benzeyen bu şişkinliğin aslında içi iltihap dolu bir apse olduğuna dikkat çekti. Gözkapağında doluluk hissi, ağrı ve kaşıntıyla belirti veren arpacık, sonrasında kirpik diplerinde kızarıklık, şişlik, acı, ağrı, batma, sulanma ve kaşıntı ile gelişen bir ağrılı süreç olduğunu ifade eden Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Şermin Ünal İpçioğlu, “Arpacık, çoğunlukla gözün yüzeyinde olduğu bilinse de aslında göz kapağının derinlerinde oluşabilir. Bu rahatsızlığı herkes yaşayabilir. Basit tedavi yöntemleri ile arpacık sorunu giderilebilir. Ancak arpacıkta kişinin kendi kendine tedavi uygulaması önerilmez. Arpacıklı bölgeye sarımsak sürmek, çaylı pamukla kompres uygulamak ve buna benzer evsel yöntemler, asla bir uzman hekimin uygulayacağı tıbbi müdahalenin yerini tutmaz” diye konuştu.

Arpacık genellikle stafilokok adlı bakterinin sebep olduğu göz enfeksiyonundan kaynaklandığını dile getiren İpçioğlu, “Kirpik dipleri ya da burada bulunan bezler fazla yağ ve bakteri gibi sebeplerle tıkanıp apse yapabilir. Arpacık çoğu kez zararsızdır, ufak tefek çözümlerle kendiliğinden iyileşebilir. Sıcak pansumanlarla olgunlaştırılıp, içindeki iltihabın akıtılması sağlanabilir. Tedavi edilmediği için iyileşmeyen ve ilerleyen arpacık kiste dönüşürse ileri derecede bir müdahale hatta cerrahi yaklaşım gerekebilir. İnsan bedeninde uyur konumda bulunan bakteriler, direnç düştüğünde harekete geçer ve çeşitli organ ve dokularda enfeksiyon olarak kendilerini gösterir. Vücut direnci düştüğünde, kişi eğer uykusuz da kalmışsa, bu bakteriler gözü etkileyerek, arpacık çıkmasına sebep olurlar. Ayrıca bu bakteriler dışarıdan da gelebilir” dedi.
Opr. Dr. Şermin Ünal İpçioğlu, ”Arpacık tedavisi için ilk akla gelen çözüm hekime gitmek olmalıdır. Bir göz doktorunun uygulayacağı tedavi, vereceği ilaçlar, merhem, damla yahut antibiyotikler en güvenilir çözümdür. Arpacıkta evreler vardır. Eğer başlangıç evresi iyi yönetilir ve doğru tedavi edilirse, arpacığın tekrar etme riski ortadan kalkmış olur. Arpacık çıkan göze çok gerekli olmadıkça dokunmamak gerekir. Göz iltihap kapabilir, hatta doku içlerine yayılıp daha farklı ve ciddi enfeksiyonlara sebep olabilir. Bu sebeple, arpacık başlar başlamaz göz doktoruna itmek en doğru seçenek olacaktır. Ellerin ve dokunulan eşyaların temiz olması, nesnelere dokunduktan sonra ellerin gözlerle temas ettirilmemesi ve sık sık yıkanması gerekir” şeklinde konuştu. İHA
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