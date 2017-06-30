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Aşırı sıcakta iş kazası riski artıyor

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Meslek Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Başkanı Prof. Dr. Arif Çımrın sıcağın etkisiyle iş kazalarında 4 ila 6 kat artış görüldüğüne dikkat çekerek çalışanların aşırı sıcakta yeterli düzeyde sıvı almasının büyük önem taşıdığını belirtti

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Aşırı sıcakta iş kazası riski artıyor
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Meslek Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Başkanı Prof. Dr. Arif Çımrın sıcağın etkisiyle iş kazalarında 4 ila 6 kat artış görüldüğüne dikkat çekerek çalışanların aşırı sıcakta yeterli düzeyde sıvı almasının büyük önem taşıdığını belirtti. Meslek Hastalıkları Uzmanları Derneği (İMUD) başkanlığını da yürüten Çımrın, yaptığı yazılı açıklamada tüm yurtta etkili olan sıcak hava dalgasının artan nemle birlikte hissedilen sıcaklığı 50 derecelere çıkardığını belirtti. Çalışma nedeniyle artan vücut sıcaklığı düşünüldüğünde inşaat işçileri, tünel, asfalt işçileri ve tarım çalışanları gibi açık havada uzun süre çalışanların çok dikkatli olması gerektiğini belirten Çımrın, yapılan çalışmalarda sıcağın etkisiyle dikkatsizlik, halsizlik, yorgunluk ve kişisel koruyucu donanımların düzensiz kullanımı nedeniyle iş kazalarında 4 ila 6 kat artış görüldüğünü ifade etti. AA
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Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Meslek Hastalıkları Bilim Dalı
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