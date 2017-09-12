Yazarlar GÜNDEM EKONOMİ YAŞAM DÜNYADAN TOPLUM SAĞLIK SPOR DİN BİLİM-TEKNOLOJİ
BİST
109130
ALTIN
146.731
DOLAR
3.4382
STERLİN
4.5660
EURO
4.1119

Aşırı sürat kazaya neden oldu

Aşırı süratli olduğu ileri sürülen bir aracın iki araca çarparak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kazaya karışan diğer aracın kadın sürücüsü ise kazanın şokunu uzun süre atlatamadı 

12 Eylül 2017 Salı 16:40
4 Okunma
Aşırı sürat kazaya neden oldu

Üsküdar’da süratli olduğu ileri sürülen bir aracın iki araca çarparak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kazanın ardından araçta sıkışan sürücü itfaiye erleri tarafından çıkarılırken, kazaya karışan diğer aracın kadın sürücüsü ise kazanın şokunu uzun süre atlatamadı. Cumhuriyet Mahallesi Adem Yavuz Mahallesi içerisinde seyir halinde bulunan Uğurcan Hançar’ın kullandığı 34 HK 2802 plakalı ticari araç, sokak içerisinde seyir halinde bulunan bir araç ile park halindeki bir araca çarptıktan sonra devrildi. Kazada aracın sürücüsü Uğurcan Hançar yaralanırken, direksiyon başında sıkıştı. Yaralı sürücü için olay yerine itfaiye ve ambulans çağrıldı. İhbarın ardından kısa sürede olay yerine gelen itfaiye erleri, Uğurcan Hançar’ı kurtarmak için çalışma başlattı. Bu sırada Uğrucan Hançar’ın kullandığı aracın çarptığı diğer aracın kadın sürücüsü ise şoka girdi. Kazanın etkisi ile aracın içerisinde bir süre bekleyen ve ağlayan kadın sürücü, kameraların görüntü almasından rahatsız olarak olay yerinden uzaklaştı. Yaralı sürücü ise yapılan çalışmaların ardından kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Park halindeyken kazaya karışan aracın sürücüsü Tayfun Türel, “Araç sokak içerisinden süratli geldi. Önce bayanın kullandığı araca sonra da benim park halindeki aracıma çarptı. Aracım yerinden sürüklendi” şeklinde konuştu. İHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
40 turist ölümden döndü
40 turist ölümden döndü
Zehirlenenlerin sayısı 109’a yükseldi
Zehirlenenlerin sayısı 109’a yükseldi
Baba oğul kazada can verdi 
Baba oğul kazada can verdi 
Motosikletli genç kamyonun altında hayatını kaybetti
Motosikletli genç kamyonun altında hayatını kaybetti
7 aylık bebek terk edilmiş halde bulundu
7 aylık bebek terk edilmiş halde bulundu

banner100

Yazarlar Anketler
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim