Aşırı yağış sele neden oldu

Ankara'da aşırı yağışın ardından gelen sel hayatı felç etti. Toplamda 1 iş yeri ile 13 evi sel suları basarken, pek çok tarım ürünü de selden olumsuz etkilendi. Ankara’nın Polatlı ilçesinde 3 gün süren aşırı yağışın etkiyle sel felaketi yaşandı. İlçedeki çok sayıda işyeri ve ev sel sularıyla dolarken, ciddi anlamda maddi hasar meydana geldi. Polatlı Kaymakamlığından yaşanan sel felaketine ilişkin yapılan açıklamaya göre; 5 Haziran Pazartesi günü öğle saatlerinde başlayan ve akşam saatlerine doğru şiddetini giderek artıran yağmur neticesinde, ilçe merkezine toplamda 50,6 kilogram yağmur düştü. Sel sularının etkisinde kalan Mehmet Akif Mahallesinde Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerince 6 Haziran 2017 tarihinde yapılan tespitlere göre; toplamda 1 iş yeri ile 13 evi sel bastığı, 3 otomobil ile bazı evlerin bahçelerinin zarar gördüğü tespit edildi.

Uzunbeyli, Sinanlı, Adatoprakpınar, Hacıosmanoğlu, Türktaciri, Kabak, Çanakçı, Tatlıkuyu, Kargalı, Kuşçu, Beyceğiz ve Karapınar Mahallelerinde dolu ve sel etkili oldu. Bu mahallelerde ekili bulunan tarımsal ürünlerin bulunduğu araziler sel suları altında kalırken tarımsal ürünler de doludan etkilendi. Açıklamada, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bağlı 2 ekibin gerekli ön tespitleri yapmak üzere 6 Haziran 2017 tarihinde arazide çalışmalara başladığı bildirildi. İHA