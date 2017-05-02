Asker uğurlamaları ölüm saçıyor

Bir nevi teröre dönüşen asker uğurlamaları vatandaşı canından bezdirdi. Her celp döneminde yaşanan asker uğurlamalarında; yollar araçlarla trafiğe kapatılıyor, havaya silahlar sıkılıyor ve kornalara basarak vatandaşın huzuru kaçırılıyor. Başkalarının hem canını tehlikeye atan hem de huzurunu bozan bu tür olaylara karşı yetkililerin acil önlem alması isteniyor.

Benzer bir olay da geçtiğimiz Pazar günü Sultanbeyli’de yaşandı. Sultanbeyli’de konvoyla geldikleri bir alt geçitte asker uğurlayan gençler, ellerindeki silahlarla alt geçitte etrafa ateş açarak onlarca kişinin hayatını tehlikeye soktu. Gençlerin yolu ulaşıma kapatarak, insanların canını hiçe saydığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, geçtiğimiz Pazar günü akşam saatlerinde Sultanbeyli Mehmet Akif Mahallesi Fatih Bulvarı üzerindeki bir alt geçitte yaşandı. Askere giden arkadaşını uğurlamak isteyen gençler, akşam saatlerinde konvoy halinde bulvar üzerindeki alt geçide geldi. Gençler burada askere gidecek olan arkadaşını, elleriyle havaya fırlattı. Alt geçidi çift yönlü olarak ulaşıma kapatan gençler, bir süre bu şekilde eğlendi.

İnsanların canını hiçe sayıp kurşun yağdırdılar