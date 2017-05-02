Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Asker uğurlamaları ölüm saçıyor

Bir nevi teröre dönüşen asker uğurlamaları insanları canından bezdirdi. Sultanbeyli’de yolu ulaşıma kapatarak, silahla sağa sola ateş açan gençler insanların canını hiçe saydı. Vatandaşlar artık bu işe bir çözüm bulunmasını bekliyor

Bu haber kez okundu.

Asker uğurlamaları ölüm saçıyor
Bir nevi teröre dönüşen asker uğurlamaları vatandaşı canından bezdirdi. Her celp döneminde yaşanan asker uğurlamalarında; yollar araçlarla trafiğe kapatılıyor, havaya silahlar sıkılıyor ve kornalara basarak vatandaşın huzuru kaçırılıyor. Başkalarının hem canını tehlikeye atan hem de huzurunu bozan bu tür olaylara karşı yetkililerin acil önlem alması isteniyor. 
Benzer bir olay da geçtiğimiz Pazar günü Sultanbeyli’de yaşandı. Sultanbeyli’de konvoyla geldikleri bir alt geçitte asker uğurlayan gençler, ellerindeki silahlarla alt geçitte etrafa ateş açarak onlarca kişinin hayatını tehlikeye soktu. Gençlerin yolu ulaşıma kapatarak, insanların canını hiçe saydığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, geçtiğimiz Pazar günü akşam saatlerinde Sultanbeyli Mehmet Akif Mahallesi Fatih Bulvarı üzerindeki bir alt geçitte yaşandı. Askere giden arkadaşını uğurlamak isteyen gençler, akşam saatlerinde konvoy halinde bulvar üzerindeki alt geçide geldi. Gençler burada askere gidecek olan arkadaşını, elleriyle havaya fırlattı. Alt geçidi çift yönlü olarak ulaşıma kapatan gençler, bir süre bu şekilde eğlendi.

İnsanların canını hiçe sayıp kurşun yağdırdılar

Konvoydaki bazı gençler ise alt geçitte korna bastı. Uğurlama sürdüğü sırada bazı gençler, ellerindeki silahla defalarca yukarıya ateş açtı. Kapalı olan yerde havaya ateş açan gençler, oradakilerin canını hiçe saydı. Bir süre daha ateş açan gençler ardından araçlarına binerek alt geçitten ayrıldı. Tüm bu yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde alt geçidi trafiğe kapatan gençler, askere gidecek şahsı havaya fırlatıyor. Ardından elleri silahlı iki kişi alt geçitte havaya ateş açmaya başlıyor. 
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Asker Uğurlamaları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100