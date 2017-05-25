Askeri birlikte enfeksiyon krizi

Manisa ’nın Yunusemre ilçesindeki 1. Piyade Er Eğitim Tugayında önceki gün meydana gelen ve sebebi henüz tespit edilemeyen enfeksiyon nedeniyle Kırşehir'in Mucur nüfusuna kayıtlı Piyade Er Hüsnü Özel önceki gece kaldırıldığı Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden askerin cenazesi, oğlunun Cuma günü yapılacak yemin töreni için gelen annesi Gülhan Özel tarafından askeri törenle İzmir Adli Tıp Kurumundan teslim alındı. Hayatını kaybeden Özel’in babası Recep Özel’in 2 yıl önce pankreas rahatsızlığından dolayı hayatını kaybettiği öğrenilirken, cenazeyi teslim alan aile gözyaşlarına hakim olamadı.

54 askerin durumu ciddi

Kışlada yaşanan enfeksiyondan dolayı bir askerin de Merkezefendi Devlet Hastanesinde yoğun bakımda tedavi altında olduğu öğrenilirken, durumu ciddi olan 54 askerin de Manisa Devlet Hastanesi ve Merkezefendi Devlet Hastanesindeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi. 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığında enfeksiyondan çok sayıda askerin etkilendiği ve Tugay Komutanlığı içindeki 5. Koğuşun revire çevrilerek doktor ve hemşireler tarafından birlik içinde de tedavilerin yapıldığı öğrenildi.

Toplam 350 asker tedavi altında