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Askeri hekim açığı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Milli Savunma Bakanlığı'nın askeri hekim ihtiyacını karşılamak üzere yeni eğitim öğretim yılında tıp fakültelerinin ara sınıflarından yatay geçişle 250 öğrenci alacak

03 Mart 2018 Cumartesi 16:44
Askeri hekim açığı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin, Milli Savunma Bakanlığı nam ve hesabına tıp fakültelerinin ara sınıflarından yatay geçişle 250 öğrenci alacağı belirtilerek, bu öğrenci alımları için genel şartların Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlandığı aktarıldı. Eğitime başlayan öğrencilerin tüm ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanacağı ifade edilen açıklamada, bu öğrencilerin emeklilik haklarının öğrencilikle birlikte başlayacağı kaydedildi.

Açıklamada, öğrenci alımı hakkında hazırlanan kılavuzun da yine Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinden yayınladığına işaret edilerek, kılavuzda, "Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp ve İstanbul Haydarpaşa Külliyesi Tıp Fakültelerine bayan ve erkek öğrenci alınacaktır.

Adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan önce Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulan başvuru koşullarını dikkatlice incelemeleri, tüm koşulları taşıdıkları takdirde başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

Başvuru koşullarından herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, başvuruları alınmış olsalar bile bu durumdan doğabilecek hiçbir haktan yararlanamayacaklardır." ifadelerine yer verildiği anlatıldı. 
AA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bilimleri ÜniversitesiMilli Savunma BakanlığıHekimİhtiyaçEğitimöğrenci
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