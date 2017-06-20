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Askeri konvoya saldırı

Hakkari 2'nci Hudut Tugay Komutanlığında görevli personelin Çukurca'dan Van'a intikali sırasında konvoya bölücü terör örgütü tarafından roketatar ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırı sonucu 1 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı

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Askeri konvoya saldırı
Hakkari 2’nci Hudut Tugay Komutanlığında görevli personelin Çukurca’dan Van’a intikali sırasında konvoya bölücü terör örgütü tarafından roketatar ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda 1 yüzbaşı şehit oldu, 6 asker yaralandı. Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, önceki gece Hakkari 2’nci Hudut Tugay Komutanlığında görevli personelin Çukurca’dan Van’a intikali sırasında konvoya bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı sonucu 1 askerin şehit olduğu, 6 askerin yaralandığı belirtildi. 

Şehit yüzbaşı için tören düzenlendi


Bu arada teröristler tarafından düzenlenen roketli saldırı sonucu şehit olan Ankaralı Yüzbaşı Murat Üçöz için dün tören düzenlendi. Önceki gece Hakkari-Çukurca karayolunun Depin bölgesinde Van istikametine giden konvoya bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırı sonucu şehit olan 33 yaşındaki Murat Üçöz için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi. Yapılan saygı duruşunun ardından şehidin özgeçmişinin okunması ve Hakkari İl Müftüsü Faruk Gürbüz tarafından yapılan duaların ardından şehidin cenazesi memleketi Ankara’ya uğurlandı.

Uzman Çavuş Ramazan Bahşiş memleketine uğurlandı


Öte yandan Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Bahşiş için de bir tören düzenlendi. Yenişehir ilçesindeki General Galip Deniz Kışlasında gerçekleştirilen törende, 25 yaşındaki şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, öz geçmişi okundu, dua edildi. Törenin ardından şehidin cenazesi, toprağa verilmek üzere Mersin'e uğurlandı. HABER MERKEZİ
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Hakkari 2’nci Hudut Tugay KomutanlığıBölücü Terör örgütüGeneral Galip Deniz Kışlası
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