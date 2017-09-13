Astana'da kritik zirve

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Suriye'deki ateşkesin garantörleri Türkiye, Rusya ve İran heyetleri, Kazakistan'ın başkenti Astana'da, bugün başyacak ve iki gün devam edecek Suriye konulu toplantı öncesinde dün teknik görüşmeler yaptı. Türk heyetine Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal başkanlık etti. Rus heyetinin başında Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev, İran heyetinin başında da Dışişleri Bakanı Yardımcısı Hüseyin Cabiri Ensari vardı. Suriye hükümeti ve askeri muhalefetin temsilcilerinin de katılacağı ana toplantı, basına kapalı teknik görüşmelerin tamamlanmasının ardından bugün başlayacak. Kazakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan 1 Eylül'de yapılan açıklamada, gelecek toplantıda çatışmasızlık bölgelerindeki güvenlik güçlerinin faaliyetlerini düzenleyen belgelerin ele alınacağı ve İdlib’de kontrol güçlerinin oluşturulması üzerindeki çalışmaların devam edeceği bildirilmişti. Açıklamada ayrıca katılımcıların İdlib, Humus ve Doğu Guta bölgelerindeki çatışmasızlık bölgelerinin sınırları, koordinasyon merkezi kurulması, tutukluların ve esirlerin serbest bırakılması, cenazelerin teslim edilmesi ve kayıp kişilerin aranmasıyla ilgili kararları da onaylanacağı kaydedilmişti.

Dört çatışmasızlık bölgesi

Astana'da 3-4 Mayıs'ta düzenlenen 4. toplantıda Türkiye, Rusya ve İran, Suriye ordu güçleri ve muhalifler arasında çatışmaların en yoğun olduğu alanlarda "çatışmasızlık bölgeleri" oluşturulmasına karar vermişti. Beşincisi 4-5 Temmuz'da düzenlenen diğer toplantıda ise garantör ülkeler, çatışmasızlık bölgelerine ilişkin ayrıntıları görüşmeye devam etmek için Ortak Çalışma Grubu oluşturma kararı almıştı. Toplantıda ayrıca ABD ve Rusya, Suriye'nin güneyindeki Dera ve Kuneytra illerini kapsayan çatışmasızlık bölgesinde, ABD'nin de söz sahibi olacağı bir güvenli bölge kurmak ayrı bir anlaşma yapmıştı. Yürürlüğe 9 Temmuz'da giren ateşkesi denetlemek için Rus askeri polisi bölgeye konuşlanmıştı. Bugün yapılacak toplantıda ana gündemin önceki görüşmelerde karara bağlanmayan İdlib ilindeki çatışmasızlık bölgesinin sınırlarının çizilmesi ve sınırlar içindeki ateşkesin uygulanması olması bekleniyor. Toplantıya katılacak muhalif gruplar, Doğu Guta ve Humus'taki ateşkesin de yeniden müzakere edilmesini istiyor.