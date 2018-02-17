Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
116511
ALTIN
162.554
DOLAR
3.7374
STERLİN
5.2534
EURO
4.6518

AŞTİ'ye havalimanı güvenliği geliyor

Ankara Valiliğince AŞTİ'nin güvenliği ile ilgili aralarında uzmanların da bulunduğu komisyon, güvenlik açıklarını tespit ederek bir rapor hazırladı

17 Şubat 2018 Cumartesi 17:59
AŞTİ'ye havalimanı güvenliği geliyor

Ankara Valiliğince, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün ilgili birimlerinden oluşturulan komisyon, Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki (AŞTİ) güvenlik açıklarını tespit ederek, rapor hazırladı.

Bu kapsamda, AŞTİ'nin güvenlik sistemlerinde yapılan yeniliklerle koruma düzeyi, havalimanı seviyesine çıkartıldı. Ankara Valiliğince, Ankara Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü koordinesinde, TEM, İstihbarat, KOM, Asayiş, Özel Harekat, Bomba İmha, Yenimahalle İlçe ve Yabancılar Şube Müdürlüğü yetkililerinden kurulan komisyon, AŞTİ'nin güvenlik konularını değerlendirerek bir rapor hazırladı.

Komisyon çalışmaları sonrası oluşturulan risk analiz raporu ile AŞTİ içeresindeki güvenlik açıkları tespit edilerek yeni önlemler alındı. Bu kapsamda, AŞTİ'deki 27 giriş ve çıkış kapısından güvenlik zafiyeti olduğu belirlenen 10'u kapatıldı. Ayrıca AŞTİ'de çalışan personel için hazırlanan personel tanıtım kartları ile giriş yapılacak personel girişi oluşturuldu.

Aynı çalışma kapsamında, terminal içerisinde görev yapan güvenlik görevlilerin sayısı üç katına çıkarılarak, önemli noktalarda ikişer kişilik devriyeler oluşturuldu. Ayrıca AŞTİ çevresinde bulunan duvarlar yükseltilerek, dikenli ve jiletli teller yerleştirildi. Rapor kapsamında verilen talimatla AŞTİ'deki firma ve işletmelere gelen ikram malzemesi gibi her türlü mal kabulünün yapıldığı kapıda da aynı güvenlik sistemleri kurularak, kontrollü mal alımı sağlanacak.
AA

Anahtar Kelimeler:
Ankara ValiliğiAstıKomisyonGüvenlikAçıkRaporTespit
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dışişleri dünyayı bilgilendirdi
Dışişleri dünyayı bilgilendirdi
Sahil kentleri için uyarı
Sahil kentleri için uyarı
Sahte implant kurbanı olmayın
Sahte implant kurbanı olmayın
‘Migren tedavi edilebilir bir hastalık’
‘Migren tedavi edilebilir bir hastalık’
Kadir İnanır yoğun bakımdan çıktı
Kadir İnanır yoğun bakımdan çıktı
Türkiye’de Espor
Türkiye’de Espor
Enis Berberoğlu'na 5 yıl 10 ay hapis
Enis Berberoğlu'na 5 yıl 10 ay hapis
Polyurea Su Yalıtımı
Polyurea Su Yalıtımı
Besin alerjisi mi yoksa besin intoleransı mı?
Besin alerjisi mi yoksa besin intoleransı mı?

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim