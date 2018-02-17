AŞTİ'ye havalimanı güvenliği geliyor

Ankara Valiliğince, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün ilgili birimlerinden oluşturulan komisyon, Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki (AŞTİ) güvenlik açıklarını tespit ederek, rapor hazırladı.

Bu kapsamda, AŞTİ'nin güvenlik sistemlerinde yapılan yeniliklerle koruma düzeyi, havalimanı seviyesine çıkartıldı. Ankara Valiliğince, Ankara Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü koordinesinde, TEM, İstihbarat, KOM, Asayiş, Özel Harekat, Bomba İmha, Yenimahalle İlçe ve Yabancılar Şube Müdürlüğü yetkililerinden kurulan komisyon, AŞTİ'nin güvenlik konularını değerlendirerek bir rapor hazırladı.

Komisyon çalışmaları sonrası oluşturulan risk analiz raporu ile AŞTİ içeresindeki güvenlik açıkları tespit edilerek yeni önlemler alındı. Bu kapsamda, AŞTİ'deki 27 giriş ve çıkış kapısından güvenlik zafiyeti olduğu belirlenen 10'u kapatıldı. Ayrıca AŞTİ'de çalışan personel için hazırlanan personel tanıtım kartları ile giriş yapılacak personel girişi oluşturuldu.

Aynı çalışma kapsamında, terminal içerisinde görev yapan güvenlik görevlilerin sayısı üç katına çıkarılarak, önemli noktalarda ikişer kişilik devriyeler oluşturuldu. Ayrıca AŞTİ çevresinde bulunan duvarlar yükseltilerek, dikenli ve jiletli teller yerleştirildi. Rapor kapsamında verilen talimatla AŞTİ'deki firma ve işletmelere gelen ikram malzemesi gibi her türlü mal kabulünün yapıldığı kapıda da aynı güvenlik sistemleri kurularak, kontrollü mal alımı sağlanacak.

AA