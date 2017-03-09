Ankara Batı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Atalay Filiz’in 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi. Ankara Batı 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Atalay Filiz hakkında Göktuğ Demirarslan ve kız arkadaşı Elena Radchikova’yı tasarlayarak öldürdüğü gerekçesiyle 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması kararını verdi.
Atalay Filiz'e 2 kez ağırlaştırılmış müebbet
Atalay Filiz’in 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.
09 Mart 2017 Perşembe 15:45
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