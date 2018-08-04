Avcı böcekler iş başında

Bolu, Düzce, Zonguldak, Sakarya, Kocaeli, Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Bilecik’te ilk kez 2003 yılında meşe ağaçlarında tespit edilen "Corythucha arcuata" zararlısı, zaman içinde çınar ağaçlarını da istila ederek vatandaşlarda rahatsızlık oluşturmaya başladı. Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü de uçan tahtakurusu görünümünde olan ve halk arasında "güvercin biti" olarak bilinen bu ısırgan nitelikli haşerelere karşı, doğal yöntemlerin kullanıldığı bir çalışma başlattı.

Bu kapsamda Adana Biyolojik Araştırma Enstitüsü laboratuvarlarında üretilen faydalı avcı böcekler, kente getirilerek doğaya salındı. Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Veteriner Hekim Koray Kolludemiroğlu, yaptığı açıklamada, zararlılarla mücadele kapsamında biyolojik mücadele yöntemini uyguladıklarını, uygulamaya mayıs ayından itibaren başladıklarını söyledi. Böcekleri belirledikleri alanlara denemek amacıyla bıraktıklarını ifade eden Kolludemiroğlu, "Bu böcekleri parklarda ve belirli ağaçlarda denedik ve denemeye devam ediyoruz.

Kimyasal mücadeleye alternatif olarak doğaya saygılı ve çevreye duyarlı olduğu için bu yöntemi seçtik." diye konuştu. Şu ana kadar 2 bin adet faydalı böceğin doğaya bırakıldığını anlatan Kolludemiroğlu, 1 ya da 2 ay daha sürecek deneme çalışmalarında yaklaşık 3 bin adet ortama salınmış olacağını aktardı. Kolludemiroğlu, "Corythucha arcuata" haşeresinin meşe ile çınar ağacı türlerinin hücre içi sıvısını emerek yaprakların alt yüzeylerine yumurta bıraktığını ve bitkiye ciddi zararlar verdiğini belirtti.

AA