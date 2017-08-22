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Avladığı karacayı Facebook’ta paylaşınca…

Zonguldak’ta avlanması yasak olmasına rağmen vurduğu karacanın derisini yüzüp Facebook’ta paylaşan adama 17 bin 964 lira para cezası uygulandı

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Avladığı karacayı Facebook’ta paylaşınca…
Edinilen bilgiye göre olay Devrek ilçesinde meydana geldi. 53 yaşındaki R.C., avlanması yasak olmasına rağmen vurduğu karacanın derisini yüzerek sosyal medya hesabı Facebook’tan paylaştı. Bunun üzerine Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Zonguldak Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine harekete geçti.
Paylaşılan fotoğrafları delil kabul eden ekipler, bölgede inceleme başlattı. Bu sırada jandarmaya da kaçak avcılar hakkında suç duyurusunda da bulunuldu. Devrek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de avcılardan 3 kişi olduğu iddia edilen avcılardan 1 kişinin ifadesini aldı.
Karaca avı yaptığı tespit edilen R.C.’ye 12 bin lira tazminat cezası, 5 bin 964 lira da idari para cezası uygulandı. R.C.’ye toplamda 17 bin 964 lira para cezası uygulandı. Ekipler diğer iki avcının da yakalanması için çalışma başlattı. İHA
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Orman Ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma Ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Zonguldak Şube Müdürlüğü
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