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Avukatlar Gülen'i savunmak istemedi

FETÖ'nün darbe teşebbüsünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıyla ilgili davanın ilk duruşmasında Muğla Barosunun atadığı avukatlar, FETÖ elebaşı Gülen'i savunmak istemedi

20 Şubat 2017 Pazartesi 15:02
Avukatlar Gülen'i savunmak istemedi
HABER MERKEZİ

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3'ü firari 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşmasına başlandı. Davanın ilk duruşmasında, Muğla Barosunun atadığı avukatlar, terör örgütü elabaşı Fetullah Gülen'i savunmak istemedi. Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Salonundaki duruşmada, Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, iddianamede bir numaralı sanık olan Fetullah Gülen'i, Muğla Barosundan hiçbir avukatın savunmak istemediğini belirterek, bu sorunu önlerindeki süreçte aşmaya çalışacaklarını söyledi. Baştoğ, sanıklar için tayin edilen avukatlardan bazılarının çekilmesi üzerine de onların yerlerine yeni avukatların belirleneceğini açıkladı. Sanık avukatlarından Hakan Tunçkol, bir kısım sanıkların müdafi yetki hususunda itirazları olduğunu ifade ederek, "Bu davanın ana teması ağırlıklı olarak Cumhurbaşkanına suikast iddiası. Cumhurbaşkanı burada olmadığı için ve adresi Ankara'da olduğu için davanın Ankara'da görülmesi gerekir. Dosyanın Ankara Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesini talep ediyoruz." dedi. 

Yetkisizlik talebi oy birliğiyle reddedildi

Avukat Tunçkol, mahkemeden "yetkisizlik" talep ettiklerini dile getirdi. Bunun üzerine mahkeme başkanı müşteki avukatlarına bu talebi sordu. Avukatlar, bu talebi olumlu karşılamayarak, "Sayın Cumhurbaşkanı, suçun işlendiği sırada mahkemenizin yetki alanında bulunuyordu. Bu tarz talepler davayı uzatmaya yöneliktir. Bu nedenle davanın Muğla'da görülmesini istiyoruz." diye konuştu. Mahkeme başkanının sorusu üzerine sanıklar da ayrı ayrı "yetkisizlik" kararı verilmesini talep etti. Mahkeme başkanı heyetiyle yaptığı görüşmenin ardından "yetkisizlik" talebinin oy birliğiyle reddedildiğini açıkladı. 

'Herhangi bir pişmanlık belirtisi görmedik'

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'da Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davanın Muğla'da görülen ilk duruşmasına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. FETÖ davalarında sanıkların son derece sakin olduğunu ve sanıklarda herhangi bir pişmanlık belirtisi bulunmadığını gözlemlediklerini dile getiren Aydın, şöyle konuştu:
"Zaten yaptıkları işin çok kutsal olduğuna o zaman inanıyorlardı. Bizim bugünkü gözlemlerimiz o inancın halen devam ettiği yönünde. Sanıkların bir kısmının Özel Kuvvetlerde, bir kısmının Hava Kuvvetlerinin en önemli operasyonel birliklerinden Muharebe Arama Timine, bir kısmının da Sualtı Taarruz Timine mensup olduğunu, bunların TSK'nin en önemli operasyonel timi durumunda bulunduğunu vurgulayarak, sanıkların savunmalarının 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alıp bir yere götürme' yönünde. Yapılan hazırlıklara, dosya kapsamındaki delillere ve özellikle operasyon sırasındaki davranışlara bakıldığında, sanıkların alıkoyma iradesinde olmadıkları görülüyor. Cumhurbaşkanının varlığını ortadan kaldırma iradesiyle olay mahalline gelindiğine ilişkin hiçbir tereddüt bulunmuyor." 

'Cumhurbaşkanımızın Muğla'ya gelme niyeti yok'

Avukat Aydın, bir gazetecinin, "Sayın Cumhurbaşkanının önümüzdeki günlerde duruşmayı takip etmek için Muğla'ya gelmesi bekleniyor mu?" sorusu üzerine "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu aşamada duruşmaları takip noktasında Muğla'ya gelme niyeti yok." yanıtını verdi. 
Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör Örgütü(FETÖ)Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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