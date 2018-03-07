Avva kurulmuş olduğu 2000 yılından itibaren erkek giyim kategorisinde sofistike, stil ürünler sunarak değerli müşterilerine hizmet vermektedir.

Benimsemiş oldukları kalite anlayışıyla yurt dışında adını duyurmuş, dünya çapında kaliteli ürünler üretmeye başlamıştır. Tasarımlarını yaparken özgün, genç, güncel bir çizgi de ilerlemiş moda’ya yeni bir anlayış getirmiş kitleleri yerinden sarmıştır. Yarattığı güzellikler sayesinde bir çok tasarım ödülü kazanan AVVA, kalitesini bozmadan üretmeye devam etmiştir.

AVVA Erkek Giyim Yaz Koleksiyon

Kış ayı gelip geçti ve sonunda yaza doğru günler uzuyor. Yazın gelişiyle birlikte bu yılı AVVA tasarımlarına hız kazandırdı. Yepyeni bir soluk, yepyeni bir ruh, yepyeni bir görünüm kazanmak isteyenler.

AVVA erkek giyim yaz koleksiyonunu tercih edeceği kesin gibi. Kendisine önem veren erkekler, modayı takip edenler bu yaz avva yaz koleksiyonundan şaşmayacağı kesin. Gençlerin arasında en popüler giyim ürünlerin arasında olan Avva ürünleri kalitesi sayesinde pek çok kişiyle, pek çok kişinin tarz sahibi olmasına yardımcı oluyor.

Tasarım, tekstile getirdikleri yenilikler sayesinde AVVA’nın şu an Türkiye’de 60 a yakın, yurt dışında ise 20 ye yakın mağazası var. Bu da bize gösteriyor ki AVVA kurulduğu günden bu yana çalışmalarına devam etmiş.

Her yıl daha iyi tasarımlar, daha kaliteli ürünler sunmuş bu sayede büyümesi zor olan tekstil pazarında marka olmayı başarmıştır.

Marka olmak ise asla şans işi değildir binlerce çalışma, deneme, ürün tanıtımı, binlerce reklam ve arge yatırımı ile olur. Bu süreçleri her yıl daha ileri götürmeyi başaran AVVA bugün geldiği konum sayesinde rakiplerine korku salmaya başlamıştır. Müşterilerine ise mükemmel hizmet ve ürün sunmaya devam etmektedir.

AVVA erkek giyim yaz koleksiyonu bu yaz tarz ve stil sahiplerinin dolaplarını ve günlük hayatlarını süsleyecek gibi gözüküyor. Bir çok kişinin üzerinde göreceğiniz yüzlerce AVVA erkek giyimürünlerinin ardından emin ol sizde bir tane kendinize almak isteyeceksiniz peki neden bunun öncüsü siz olmayasınız. Çevrenize tarzı ve kaliteyi götüren kişi siz olun tercihiniz AVVA erkek giyim ürünleri olsun.

AVVA erkek yaz giyim koleksiyon inceleyin.