Aynı aileden 3 kişi öldü

Hüseyin O. (64) yönetimindeki otomobil, Bozüyük'ten Osmaneli istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına devrilerek tahliye betonuna çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü Hüseyin O. olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan eşi Mevlüde O. (67) ile oğlu Birol O., 112 ekiplerince kaldırıldıkları Bilecik Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada araç içerinde bulunan kızları Hülya K. (40) ve torunu Burcu Nur K., (9) ise kazayı hafif yaralarla atlattı. Yaralıların kaldırıldıkları Bilecik Devlet Hastanesindeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. İHA