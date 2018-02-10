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Aynı aileden 9 can

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 9 kişi hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı. Feci kazada hayatını kaybedenlerden 4’ünün çocuk olduğu öğrenildi

10 Şubat 2018 Cumartesi 11:14
Aynı aileden 9 can

Kahramanmaraş-Kayseri karayolunun Beşoluk mevkiinde meydana gelen feci kazada 4’ü çocuk 9 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Kaza, Kahramanmaraş-Kayseri yolu km 32. Beşoluk mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Cemal A. yönetimindeki 46 P 9627 plakalı minibüs seyir halinde iken Beşoluk mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde seyir halinde olan Ali D. idaresindeki hafriyat yüklü kamyona çarptı.

Ankara’dan Gaziantep’e gittikleri öğrenilen ve hurdacılık yapan aynı ailen Esra A. (16), Zeynep A. (34), Cengiz A. (11), Cuma A. (14), Yusuf A. (19), Celil A., Cesur A., İsa A., Songül A. hayatını kaybederken, 4 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kazada ölenlerin yakınlarının hastane önündeki feryadı yürekleri dağladı.

Sürücüler dikkatli olmalı

Kazada ölenlerin ailesini hastanede ziyarete eden Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, “Bugün maalesef feci bir kazayla karşı karşıyayız. 9 tane vefat eden kardeşimiz var. 4 tane yaralımız var. Öncelikle vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralılarımız var hastanede onlara acil şifalar diliyorum. Bütün güvenlik birimlerimiz, adli makamlarımız, sağlık birimlerimiz seferber halinde. Kazalar, yollar ne kadar iyi olursa olsun bu kazada da gördük insan unsuru çok önemli. Sürücülerimizin trafik kurallarına riayet etmesi önemli. Bazen en ufak hata hayatımıza mal olabilmektedir. Bunun farkında olarak her tedbirin üst seviyede alınması gerekir. Aracın içinde bizim ilk tespitlerimize göre 13 kişi var. Vefat sayımız 9, şu anda 4 yaralımız mevcut” dedi.

İHA

Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşTrafik Kazası
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